Новорічні розпродажі в Steam та PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

У Steam та PS Store цього тижня стартували масштабні розпродажі на честь новорічних свят. А в Epic Games Store та GOG зараз можна безплатно отримати дві відеогри.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні новорічні розпродажі та безплатні ігри: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовому сервісі Valve цього тижня стартував традиційний розпродаж на честь новорічних свят. А тому до 5 січня в цій крамниці можна буде придбати зі знижками понад 50 тисяч різноманітних проєктів.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Deathloop – 499 гривень (-50%)

It Takes Two – 599 гривень (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривень (-35%)

Resident Evil Village – 649 гривень (-50%)

Forza Horizon 5 – 1079 гривень (-10%)

FIFA 22 – 599 гривень (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривень (-50%)

Jurassic World Evolution 2 – 489 гривень (-35%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 354 гривні (-50%)

Age of Empires IV – 629 гривень (-10%)

Jurassic World Evolution 2 / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

Свій масштабний розпродаж на честь новорічних свят стартував й у крамниці PS Store. Завершиться він аж 8 січня, а загалом зараз тут можна придбати за зниженою ціною майже 2 тисячі проєктів.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

It Takes Two – 699 гривень (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 1049 гривень (-25%)

Far Cry 6 – 1139 гривень (-40%)

Call of Duty: Vanguard – 1299 гривень (-35%)

Ghost of Tsushima Director's Cut – 1724 гривні (-25%)

Assassin's Creed Valhalla – 949 гривень (-50%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривень (-33%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривні (-25%)

Bloodborne – 324 гривні (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривень (-35%)

Ratchet & Clank: Rift Apart / Фото з крамниці PlayStation Store

Інші пропозиції

У крамниці Origin цього тижня розпочався розпродаж фірмових ігор на честь новорічних свят, який завершиться 11 січня. А представники компанії Microsoft назвали добірку відеоігор, які отримають у січні передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate. Цього місяця вони зможуть зіграти в такі відеоігри: NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun та Space Invaders Infinity Gene.

У крамниці Epic Games Store триває традиційна роздача ігор на честь новорічних свят. Зараз у цьому сервісі можна безплатно отримати відеогру Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition, а вже завтра ввечері тут роздаватимуть якийсь інший проєкт (після 18 години).

Трейлер відеогри Pathfinder: Kingmaker: відео

Також до цього часу можна отримати безплатну відеогру в крамниці GOG. Йдеться про проєкт з назвою I Have No Mouth And I Must Scream, який вийшов ще у 1995 році. Додамо, що найближчим часом у цьому сервісі можна буде безплатно отримати ще дві гри.

Трейлер відеогри I Have No Mouth And I Must Scream: відео

Варто згадати й про акцію, яку влаштувала компанія Rockstar Games. Річ у тім, що до 5 січня всі власники провального видання GTA: The Trilogy – The Definitive Edition можуть безплатно забрати один з її проєктів. Йдеться про GTA V: Premium Edition, GTA IV: Complete Edition, Max Payne 3, L.A. Noire, Bully: Scholarship Edition, а також про бонуси для GTA Online та Red Dead Online.

З цікавого ще варто відзначити, що до 2 січня користувачі всіх основних платформ можуть безплатно грати в популярну відеогру Overwatch.

Геймплейний трейлер відеогри Overwatch: відео