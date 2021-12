Новогодние распродажи в Steam и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

В Steam и PS Store на этой неделе стартовали масштабные распродажи в честь новогодних праздников. А в Epic Games Store и GOG сейчас можно бесплатно получить две видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

В фирменном сервисе Valve на этой неделе стартовала традиционная распродажа в честь новогодних праздников. А потому до 5 января в этом магазине можно будет приобрести со скидками более 50 тысяч различных проектов.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Deathloop – 499 гривен (-50%)

It Takes Two – 599 гривен (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривен (-35%)

Resident Evil Village – 649 гривен (-50%)

Forza Horizon 5 – 1079 гривен (-10%)

FIFA 22 – 599 гривен (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривен (-50%)

Jurassic World Evolution 2 – 489 гривен (-35%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 354 гривны (-50%)

Age of Empires IV – 629 гривен (-10%)

Jurassic World Evolution 2 / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

Своя масштабная распродажа в честь новогодних праздников стартовала и в магазине PS Store. Завершится она аж 8 января, а в целом сейчас здесь можно приобрести по сниженной цене почти 2 тысячи проектов.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

It Takes Two – 699 гривен (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 1049 гривен (-25%)

Far Cry 6 – 1139 гривен (-40%)

Call of Duty: Vanguard – 1299 гривен (-35%)

Ghost of Tsushima Director's Cut – 1724 гривны (-25%)

Assassin's Creed Valhalla – 949 гривен (-50%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривен (-33%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривны (-25%)

Bloodborne – 324 гривны (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривен (-35%)

Ratchet & Clank: Rift Apart / Фото из магазина PlayStation Store

Другие предложения

В магазине Origin на этой неделе началась распродажа фирменных игр в честь новогодних праздников, которая завершится 11 января. А представители компании Microsoft назвали подборку видеоигр, которые получат в январе подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. В этом месяце они смогут сыграть в такие видеоигры: NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun и Space Invaders Infinity Gene.

В магазине Epic Games Store продолжается традиционная раздача игр в честь новогодних праздников. Сейчас в этом сервисе можно бесплатно получить видеоигру Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition, а уже завтра вечером здесь будут раздавать другой проект (после 18 часов).

Трейлер видеоигры Pathfinder: Kingmaker: видео

Также до этого времени можно получить бесплатную видеоигру в магазине GOG. Речь идет о проекте с названием I Have No Mouth And I Must Scream, вышедшем еще в 1995 году. Добавим, что в ближайшее время в этом сервисе можно будет бесплатно получить еще две игры.

Трейлер видеоигры I Have No Mouth And I Must Scream: видео

Следует упомянуть и об акции, которую устроила компания Rockstar Games. Дело в том, что до 5 января все владельцы провального издания GTA: The Trilogy – The Definitive Edition могут бесплатно забрать один из ее проектов. Речь идет о GTA V: Premium Edition, GTA IV: Complete Edition, Max Payne 3, L.A. Noire, Bully: Scholarship Edition, а также о бонусах для GTA Online и Red Dead Online.

Из интересного еще стоит отметить, что до 2 января пользователи всех основных платформ могут бесплатно играть в популярную видеоигру Overwatch.

Геймплейный трейлер видеоигры Overwatch: видео