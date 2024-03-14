Цього разу таємний елемент знайшли в головному меню гри. Він завжди був на видноті, але ніхто, ймовірно, не звертав на нього уваги.

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Що знайшов гравець

Судячи з усього, ця великодка була доступна з самого початку гри, а не введена в останньому оновлені, як у попередньому випадку з фотографією.

Щоб добратися до неї, зверніть увагу на текст у верхньому правому куті екрана. Там ви побачите номер версії вашої гри, яка наразі становить 2.12. Якщо натиснути на нього, цифри почнуть миготіти й змінюватися до тих пір, поки не сформують "2.0.77", що фактично є роком, коли відбуваються події гри, якщо прибрати з нього крапки.

Розробники, які постійно реагують на подібні відкриття, прокоментували. "Гарна знахідка, я вже почав сумніватися, що ви її коли-небудь знайдете", – написав у відповідь режисер гри Павло Сасько.

Насправді, як можна зрозуміти, ця особливість головного меню не несе жодної користі. Це лише дрібний елемент інтерфейсу, який додає атмосфери й наповненості грі. Невідомо, скільки таких секретів ще заховано по всій грі, але можна з упевненістю сказати, що гравці продовжуватимуть їх знаходити й надалі, оскільки гра, як і свого часу "Відьмак 3", не втратить своєї актуальності ще мінімум кілька років.