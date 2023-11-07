NPC зі штучним інтелектом і зміна оточення: нові деталі про GTA 6

У мережі опублікували черговий злив щодо майбутньої гри Grand Theft Auto 6. Він розкриває деякі подробиці щодо світу, в якому геймерам пощастить провести деякий час.

Зливи інформації щодо GTA 6 не є рідкісним явищем. Розробники зі студії Rockstar Games реагують на них вкрай рідко, тож підтвердити або спростувати більшість з них до випуску практично неможливо.

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Нові дані про світ GTA 6

Поряд із системою ProceduralMotion, яка передбачає, що в грі будуть динамічні анімації, які реагуватимуть на ігрові умови, користувачі виявили пункти EmotionalLocoRequests, Expressions і Gesture. Вони вказують на те, як NPC зможуть демонструвати емоції за допомогою своєї системи локомоції, покращеної міміки тощо.

У меню налагодження збірки Grand Theft Auto 6 також з'явилася додаткова інформація про просунутий штучний інтелект для NPC. Наприклад, у грі мають бути розумніші ніж будь-коли тварини. На це вказує функція AnimalIntelligence, а взаємодія з дикою природою буде глибшою.

Штучний інтелект неігрових персонажів-людей має стати надзвичайно просунутим завдяки системі AIMemory, яка передбачає, що неігрові персонажі запам'ятовуватимуть дії та рішення гравця, що впливатиме на їхню взаємодію.

Одна з функцій в меню також передбачає, що NPC зможуть відчувати запах гравця або інших NPC. Ця функція може стати чимось одночасно дивним і цікавим.

Меню також розкриває систему фракцій, яка може бути покращеною версією варіанта з San Andreas. Також є інформація про динамічне оточення, яке може змінюватися з часом через дії гравця або проходження сюжету.