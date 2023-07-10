"Нудні та не приносять задоволення": Sega відмовляється від блокчейн-ігор

Студія Sega вирішила піти з арени блокчейн-ігор. Таке рішення стало наслідком глобального падіння криптоіндустрії, яке триває з кінця 2021 року.

Компанія відмовляється від використання своїх франшиз у сторонніх ігрових блокчейн-проєктах. Вона також відкладає плани щодо розробки власних продуктів в жанрі Play-to-Earn (‎грай, щоб заробляти).

Читайте також PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 мільярд гривень до держбюджету за пів року

Sega відмовляється від блокчейн-ігор

Sega разом із такими конкурентами, як Square Enix і Bandai Namco, раніше виступала за використання технології на основі блокчейну. Це, на думку компанії, могло підвищити привабливість ігор.

Однак крах ринку цифрових валют дещо змінив її позицію. Sega дозволить зовнішнім партнерам використовувати своїх менш відомих персонажів Three Kingdoms і Virtua Fighter для невзаємозамінних токенів.

Дії в іграх Play-to-Earn нудні. Який сенс грати, якщо це не приносить задоволення?

– сказав операційний директор Sega Шудзі Уцумі.

Наміри компанії приєднатись до колись дуже популярної NFT-спільноти у 2021 році викликали широку критику з боку геймерів, які вважали криптотехнологію шкідливою для довкілля.