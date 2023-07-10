Компания отказывается от использования своих франшиз в посторонних игровых блокчейн-проектах. Она также откладывает планы по разработке собственных продуктов в жанре Play-to-Earn (играть, чтобы зарабатывать).

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Sega отказывается от блокчейн-игр

Sega вместе с такими конкурентами, как Square Enix и Bandai Namco, ранее выступала за использование технологии на основе блокчейна. Это, по мнению компании, могло повысить привлекательность игр.

Однако крушение рынка цифровых валют несколько изменило ее позицию. Sega позволит внешним партнерам использовать своих менее известных персонажей Three Kingdoms и Virtua Fighter для невзаимозаменяемых токенов.

Действия в играх Play-to-Earn скучны. Какой смысл играть, если это не доставляет удовольствия?

– сказал операционный директор Sega Шудзи Уцуми.

Намерения компании присоединиться к некогда очень популярному NFT-сообществу в 2021 году вызвали широкую критику со стороны геймеров, считавших криптотехнологию вредной для окружающей среды.