Кошмар на ринку відеокарт: NVIDIA та AMD готують різке підвищення цін у 2026 році

Ринок відеокарт входить у складний період, у якому інтереси геймерів дедалі частіше поступаються потребам індустрії штучного інтелекту. Виробники готуються до змін, які можуть суттєво вплинути на ціни споживчого заліза вже найближчим часом.

Чому відеокарти можуть стати значно дорожчими?

За даними ЗМІ, NVIDIA та AMD планують суттєве підвищення цін на відеокарти протягом 2026 року. Йдеться як про споживчі GPU для ігор, так і про професійні рішення для дата-центрів і систем штучного інтелекту. Ключова причина – стрімке подорожчання пам’яті та вибухове зростання попиту з боку компаній, що розвивають ШІ-інфраструктуру, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Сучасні відеокарти стають дедалі складнішими з технічного погляду. Частка пам’яті у собівартості GPU, за оцінками інсайдерів галузі, вже перевищила 80 відсотків. Для порівняння, ще кілька років тому цей показник був значно нижчим. Особливо помітно це на прикладі нових поколінь відеокарт, де обсяги та швидкість пам’яті зростають разом із вимогами до енергоспоживання та охолодження.

Показовим прикладом стала серія GeForce RTX 50, яку NVIDIA представила на CES 2025 у Лас-Вегасі. Нові GPU отримали складніші архітектури та більш “ненажерливі” підсистеми пам’яті, що автоматично підштовхує ціни вгору.

Аналогічні тенденції простежуються й у майбутніх рішеннях AMD, зокрема в лінійці Radeon RX 9000.

Окремий чинник – різке зростання вартості самих модулів пам’яті. За інформацією Newsis, ціна модулів DDR5 обсягом 16 гігабайтів зросла з приблизно 5,50 долара США у травні до понад 20 доларів наприкінці року. Аналітики очікують, що до середини 2026 року вартість пам’яті може зрости ще приблизно на 40 відсотків. Для виробників GPU це означає неминучий перегляд цінників.

Ви будете шоковані новини цінами

Найперше подорожчання торкнеться флагманських моделей. У звіті згадуються GeForce RTX 5090 та старші відеокарти серії Radeon RX 9000. RTX 5090 стартувала з рекомендованою ціною 1 999 доларів США, але, за прогнозами, її вартість може наблизитися до 5 000 доларів.

Ще дорожчими стають спеціалізовані прискорювачі для серверів і дата-центрів, зокрема NVIDIA H200, де використовуються конфігурації з кількома модулями HBM3E.

Ці імена на назви винні у здорожчанні

Основним драйвером попиту залишаються компанії, що будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Вони скуповують величезні обсяги GPU та високошвидкісної пам’яті, фактично конкуруючи зі споживчим ринком. Серед таких компаній – OpenAI з її масштабним проєктом Stargate, Google, xAI, Anthropic, Microsoft, а також численні китайські розробники ШІ.

Керівник NVIDIA Дженсен Хуанг раніше заявляв, що наступні покоління ШІ-моделей потребуватимуть у 100 разів більше обчислювальних ресурсів, ніж попередні, пише Eurogamer. Представники Microsoft також відкрито говорили про проблеми з електропостачанням і розміщенням великої кількості обладнання, зазначає видання Tom's Hardware.

Попри те, що геймерський сегмент залишається важливим для NVIDIA та AMD, реальність ринку змінюється. Компанії бачать, що ШІ-клієнти готові платити більше, а отже вони стають більш пріоритетними через легший заробіток. Поступове, а не разове, підвищення цін виглядає для них логічним кроком. Очікується, що корекція цін триватиме кілька місяців і розтягнеться на весь 2026 рік.

Для звичайних користувачів це означає одне – складання або оновлення ігрового ПК стане значно дорожчим. За умов обмеженої пропозиції та високого попиту з боку ШІ-індустрії ціни на відеокарти навряд чи стабілізуються найближчим часом. Ринок дедалі більше рухається у бік корпоративних потреб, і геймерам доведеться з цим рахуватися.