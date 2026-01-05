Кошмар на рынке видеокарт: NVIDIA и AMD готовят резкое повышение цен в 2026 году

Рынок видеокарт входит в сложный период, в котором интересы геймеров все чаще уступают потребностям индустрии искусственного интеллекта. Производители готовятся к изменениям, которые могут существенно повлиять на цены потребительского железа уже в ближайшее время.

Почему видеокарты могут стать значительно дороже?

По данным СМИ, NVIDIA и AMD планируют существенное повышение цен на видеокарты в течение 2026 года. Речь идет как о потребительских GPU для игр, так и о профессиональных решениях для дата-центров и систем искусственного интеллекта. Ключевая причина – стремительное подорожание памяти и взрывной рост спроса со стороны компаний, развивающих ИИ-инфраструктуру, пишет 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

Современные видеокарты становятся все более сложными с технической точки зрения. Доля памяти в себестоимости GPU, по оценкам инсайдеров отрасли, уже превысила 80 процентов. Для сравнения, еще несколько лет назад этот показатель был значительно ниже. Особенно заметно это на примере новых поколений видеокарт, где объемы и скорость памяти растут вместе с требованиями к энергопотреблению и охлаждению.

Показательным примером стала серия GeForce RTX 50, которую NVIDIA представила на CES 2025 в Лас-Вегасе. Новые GPU получили более сложные архитектуры и более “прожорливые” подсистемы памяти, что автоматически подталкивает цены вверх.

Аналогичные тенденции прослеживаются и в будущих решениях AMD, в частности в линейке Radeon RX 9000.

Отдельный фактор – резкий рост стоимости самих модулей памяти. По информации Newsis, цена модулей DDR5 объемом 16 гигабайт выросла с приблизительно 5,50 доллара США в мае до более 20 долларов в конце года. Аналитики ожидают, что к середине 2026 года стоимость памяти может вырасти еще примерно на 40 процентов. Для производителей GPU это означает неизбежный пересмотр ценников.

Вы будете шокированы новости ценами

В первую очередь подорожание коснется флагманских моделей. В отчете упоминаются GeForce RTX 5090 и старшие видеокарты серии Radeon RX 9000. RTX 5090 стартовала с рекомендованной ценой 1 999 долларов США, но, по прогнозам, ее стоимость может приблизиться к 5 000 долларов.

Еще дороже становятся специализированные ускорители для серверов и дата-центров, в частности NVIDIA H200, где используются конфигурации с несколькими модулями HBM3E.

Эти имена на названия виноваты в подорожании

Основным драйвером спроса остаются компании, строящие инфраструктуру для искусственного интеллекта. Они скупают огромные объемы GPU и высокоскоростной памяти, фактически конкурируя с потребительским рынком. Среди таких компаний – OpenAI с ее масштабным проектом Stargate, Google, xAI, Anthropic, Microsoft, а также многочисленные китайские разработчики ИИ.

Руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг ранее заявлял, что следующие поколения ИИ-моделей потребуют в 100 раз больше вычислительных ресурсов, чем предыдущие, пишет Eurogamer. Представители Microsoft также открыто говорили о проблемах с электроснабжением и размещением большого количества оборудования, отмечает издание Tom's Hardware.

Несмотря на то, что геймерский сегмент остается важным для NVIDIA и AMD, реальность рынка меняется. Компании видят, что ИИ-клиенты готовы платить больше, а значит они становятся более приоритетными из-за легкого заработка. Постепенное, а не разовое, повышение цен выглядит для них логичным шагом. Ожидается, что коррекция цен продлится несколько месяцев и растянется на весь 2026 год.

Для обычных пользователей это означает одно – сборка или обновление игрового ПК станет значительно дороже. В условиях ограниченного предложения и высокого спроса со стороны ИИ-индустрии цены на видеокарты вряд ли стабилизируются в ближайшее время. Рынок все больше движется в сторону корпоративных потребностей, и геймерам придется с этим считаться.