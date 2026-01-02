Почему Deus Ex до сих пор не получила нового продолжения?

Оригинальная Deus Ex, вышедшая в 2000 году, заложила фундамент для жанра immersive sim вместе с такими играми, как System Shock и Thief. Проект стал культовым на персональных компьютерах благодаря свободе выбора, нелинейности и серьезному подходу к теме заговоров, технологий и власти. Впрочем, дальнейшая судьба серии была неопределенной, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

В 2003 году вышла Deus Ex Invisible War, которая не смогла повторить успех первой части.

Только через восемь лет франшизу возродила студия Eidos-Montréal, выпустив Human Revolution в 2011 году.

Игра вернула интерес к серии, а в 2016 году вышла Mankind Divided, которая завершила историю Адама Дженсена.

После этого Deus Ex снова оказалась в режиме ожидания.

На фоне современной индустрии, где издатели неохотно рискуют с новыми интеллектуальными собственностями, отсутствие новой игры в рамках уже известной серии выглядит странно. Именно на это обратил внимание Элиас Туфексис – актер, который озвучил и сыграл Адама Дженсена в двух последних частях.

Обсуждение возникло после того, как Туфексис опубликовал перечень проектов, в которых будет участвовать в 2026 году. Среди них упоминался Marathon от Bungie и несколько игр, находящихся под соглашениями о неразглашении. Один из пользователей предположил, что среди них может быть новая Deus Ex. Ответ актера был жестким – он заявил, что новой Deus Ex не будет, потому что люди, которые принимают решения по франшизе, являются "психопатами", цитирует FRVR.

Правами на Deus Ex владеет Eidos-Montréal, а сама студия входит в состав холдинга Embracer Group. Эта компания имеет противоречивую репутацию в игровой индустрии из-за массовых скупки студий, последующие сокращения расходов и отсутствие пропорциональных результатов в виде выпущенных игр.

Трейлер Deus Ex: Mankind Divided: смотрите видео

Известно, что в Eidos-Montréal разрабатывали новый проект во вселенной Deus Ex в период 2022 – 2024 годов. Эта игра не была связана с историей Адама Дженсена, и сам Туфексис участия в ней не принимал. В итоге Embracer Group отменила проект, а следствием стали увольнения около 172 сотрудников студии.

В 2024 году актер также комментировал эту ситуацию на Reddit, отмечая, что его возмущает не отсутствие собственной роли, а тот факт, что из-за отмены игры его коллеги потеряли работу. По его словам, индустрия видеоигр находится в сложном состоянии, и подобные решения только обостряют проблемы.

Резкие высказывания Туфексиса, вероятно, напрямую связаны именно с этими событиями. И он далеко не единственный, кто критически относится к политике Embracer Group. Для фанатов Deus Ex это означает, что возвращение серии в полноценном формате остается маловероятным, несмотря на культовый статус и большой потенциал франшизы.