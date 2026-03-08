Инженер создал самый маленький в мире аркадный автомат и несмотря на его крошечные размеры – на нем можно сыграть в культовую видеоигру, сообщает 24 Канал.
Рекордно маленький игровой автомат?
24-летний аэрокосмический инженер Киран Патил из Бангалора попал в Книгу рекордов Гиннеса как создатель самого маленького аркадного автомата в мире, информирует Guiness Wolrd Records.
Проект Патила имеет размеры всего 24,85 мм в высоту, 15,25 мм в длину и 15,1 мм в ширину, что делает его меньше батарейки АА типа или кубик рафинированного сахара.
При этом, девайс имеет тактильные кнопки для управления и может запускать версию легендарной аркады Space Invaders.
Девайс в действии: смотрите видео
Самое интересное то, что это не единственный рекорд, который принадлежит молодому человеку.
Как информирует Dexerto, еще в 2019 году он стал автором "самой маленькой функциональной дрели".
Другие геймерские рекорды:
Самая большая коллекция видеоигр в мире принадлежит Антониу Ромейру Монтейру из Техаса, который собрал более 20 000 игр, что подтверждено Guinness World Records.
Турнир Esports World Cup 2026 станет киберспортивным соревнованием с самым большим призовым фондом в истории, ведь на нем разыграют 75 миллионов долларов в 24 дисциплинах.
Не так давно турнир IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 побил рекорды просмотров среди всех немейджорных турниров по игре. Его смотрели 40 миллионов 215 тысяч 587 часов.