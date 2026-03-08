Інженер створив найменший у світі аркадний автомат і попри його крихітні розміри – на ньому можна зіграти у культову відеогру, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Інді-хіт Slay the Spire 2 випередив Marathon у Steam – навіть автори здивовані
Рекордно маленький ігровий автомат?
24-річний аерокосмічний інженер Кіран Патіл з Бангалору потрапив до Книги рекордів Гіннеса як творець найменшого аркадного автомату у світі, інформує Guiness Wolrd Records.
Проєкт Патіла має розміри всього 24,85 мм у висоту, 15,25 мм у довжину та 15,1 мм у ширину, що робить його меншим за батарейку АА типу чи кубик рафінованого цукру.
При цьому, девайс має тактильні кнопки для керування та може запускати версію легендарної аркади Space Invaders.
Девайс у дії: дивіться відео
Найцікавіше те, що це не єдиний рекорд, який належить молодику.
Як інформує Dexerto, ще у 2019 році він став автором "найменшої функціональної дрелі".
Інші геймерські рекорди:
Найбільша колекція відеоігор у світі належить Антоніу Ромейру Монтейру з Техасу, який зібрав понад 20 000 ігор, що підтверджено Guinness World Records.
Турнір Esports World Cup 2026 стане кіберспортивним змаганням з найбільшим призовим фондом в історії, адже на ньому розіграють 75 мільйонів доларів у 24 дисциплінах.
Не так давно турнір IEM Krakow 2026 з Counter-Strike 2 побив рекорди переглядів серед усіх немейджорних турнірів з гри. Його дивилися 40 мільйонів 215 тисяч 587 годин.