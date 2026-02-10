Чому IEM Krakow став рекордним?

Фінальні матчі IEM Krakow завершилися гучною перемогою Vitality, яка перевершила історичне досягнення Astralis за кількістю трофеїв на великих турнірах. Але спортивний результат виявився лише частиною загальної картини, пише HLTV.

За даними Esports Charts, IEM Krakow зібрав 40 мільйонів 215 тисяч 587 годин перегляду. Це найвищий показник серед усіх немейджорних турнірів з Counter-Strike за всю історію дисципліни.

Пікова аудиторія також встановила рекорд – 1 мільйон 387 тисяч 966 одночасних глядачів. У загальному рейтингу всіх івентів CS ці цифри дозволили турніру посісти 13 місце за годинами перегляду та 8 місце за піковою аудиторією.

Для порівняння:

Абсолютним лідером за кількістю годин перегляду лишається BLAST.tv Austin Major 2025, який зібрав понад 76 мільйонів годин.

Рекорд пікових глядачів досі належить PGL Major Stockholm 2021 з показником 2 мільйони 748 тисяч 434 глядачі.

Разом із тим важливо, що обидва мейджори тривали понад 120 годин ефіру, тоді як IEM Krakow мав значно компактніший формат – близько 86 годин трансляцій.

Рекордні цифри також підтвердили стабільний інтерес до зимової серії IEM. Раніше саме IEM Katowice 2025 утримував найкращий показник пікових переглядів серед немейджорів – 1 мільйон 299 тисяч 747 глядачів. Переїзд турніру до Кракова не лише не зменшив інтерес аудиторії, а й вивів подію на новий рівень популярності.

У підсумку IEM Krakow став прикладом того, як зміна локації та оновлений формат можуть посилити бренд турніру. Для сцени Counter-Strike це ще один сигнал про те, що навіть немейджорні івенти здатні конкурувати за увагу з найпрестижнішими чемпіонатами світу.