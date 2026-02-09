Що привело ZywOo до перемоги?

Завершення IEM Krakow 2026 ознаменувалося не лише перемогою команди Team Vitality, а й особистим тріумфом їхньої головної зірки. Матьє Ербо був офіційно визнаний найціннішим гравцем турніру, отримавши свою 29-ту медаль MVP в кар'єрі. Ця нагорода стала 22-ю, здобутою саме на змаганнях найвищого рівня, що підкреслює стабільність та майстерність француза протягом багатьох років, пише HLTV.

Початок 2026 року став для нього надзвичайно успішним, адже він вже встиг завоювати перший титул сезону після неймовірно результативного 2025 року, коли він отримав вісім медалей MVP та звання гравця року.

Статистичні показники ZywOo у Польщі виявилися безпрецедентними. Його загальний рейтинг на турнірі склав 1.59, що стало новим особистим рекордом гравця для великих івентів. Цей результат мінімально – лише на 0.00015 бала – випередив його попередній піковий показник, зафіксований на ESL Pro League 19 у 2024 році.

У фінальному протистоянні французький снайпер продемонстрував ще вищу результативність, завершивши вирішальний матч із рейтингом 1.66.

Такі цифри підкріплюються іншими вражаючими даними: 1.26 убивств за кожен виграний раунд, частка мультивбивств на рівні 29.3 відсотка та позитивний вплив на хід раундів у розмірі 6.17 відсотка.

На більшій частині карт – у 58 відсотках випадків – він очолював таблицю результатів, а в стадії плей-оф його середній показник тримався на позначці 1.67.

Сам гравець зізнався, що під час фінальної гри відчував особливий стан, коли кожне індивідуальне рішення та кожна дія приносили бажаний результат, пише PLEY.GG з посиланням на інтерв'ю гравця. За його словами, грати на такому рівні проти сильних суперників у фіналі вдається вкрай рідко, тому він намагався насолодитися кожною миттю.

Попри те, що багато хто вважає його гру досконалою, сам Ербо досить критично оцінює власний прогрес. Він зауважив, що його індивідуальна майстерність була на високому рівні ще до приходу в Vitality, тому зараз він не бачить значного зростання у власній стрільбі чи механіці.

Натомість основну увагу кіберспортсмен зосереджує на вдосконаленні комунікації з партнерами та розумінні командних взаємодій, зокрема у вмінні вчасно допомогти товаришу по команді під час розміну.

Team Vitality та перемога на IEM Krakow 2026

Шлях Team Vitality до чемпіонства був упевненим. У півфіналі вони розгромили своїх давніх опонентів з MOUZ, а потім викинули з турніру FURIA. Ця перемога дозволила ZywOo вдруге поспіль виграти зимовий турнір серії IEM, повторивши свій успіх у Катовіце 2025 року.

Загалом це вже десятий трофей для команди протягом календарного року, що робить Vitality одним із найбільш домінуючих колективів сучасності.

Чотириразовий володар звання найкращого гравця світу не збирається зупинятися на досягнутому, плануючи встановити ще більше рекордів у поточному ігровому сезоні.

