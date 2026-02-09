Хто здобув титул переможця?

Команда Team Vitality офіційно підтвердила свій статус лідера світової сцени, здобувши перемогу на IEM Krakow 2026. У напруженому фіналі, що проходив на Tauron Arena, європейський колектив здолав бразильців із FURIA з рахунком 3:1. Цей успіх став логічним продовженням неймовірної серії перемог організації, яка за останній рік поповнила свою колекцію понад десятьма трофеями, включаючи тріумф на StarLadder Budapest Major у грудні 2025 року, пише HLTV.

Дивіться також Велика подія у Roblox: турнір подарує купу призів та роздасть 300 000 доларів

Перемога в Кракові мала особливий підтекст, адже Vitality вдалося перервати унікальну серію легендарного бразильського капітана Габріеля "FalleN" Толедо. До цього вечора він не програвав у фіналах формату "найкращий з п'яти" протягом цілого десятиліття, вигравши всі п'ять попередніх вирішальних матчів такого типу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Шлях Vitality до фіналу був упевненим, хоча й не без викликів:

На груповому етапі підопічні Дана "apEX" Мадесклера без особливих зусиль здолали BC.Game та 3DMAX.

Справжнє випробування чекало на них у чвертьфіналі проти Aurora, де доля однієї з мап вирішувалася в чотирьох овертаймах.

Після цього у півфіналі команда розгромила своїх давніх суперників із MOUZ.

Фінальна серія розпочалася на мапі Mirage, яку обрали бразильці. Попри впевнений старт Vitality з рахунком 9:3 у першій половині, FURIA зуміла здійснити вражаючий камбек завдяки зусиллям Марекca "YEKINDAR" Галінскіса та Данила "molodoy" Голубенка. Останній виграв критично важливий дуель один проти двох, що дозволило бразильцям закрити першу мапу на свою користь – 13:11.

Однак після цього Vitality повністю перехопили ініціативу:

На Inferno французький супергравець Матьє "ZywOo" Ербо продемонстрував феноменальний рівень, завершивши мапу з рейтингом 2.22. Команда впевнено перемогла з рахунком 13:8.

Третя локація, Nuke, перетворилася на справжній майстер-клас із захисту від Vitality. Вони виграли дев'ять раундів поспіль і розгромили суперника з принизливим рахунком 13:2, пише Insider Gaming.

Вирішальною стала мапа Overpass, де після рівної боротьби та рахунку 10:10 індивідуальна майстерність ZywOo знову схилила шальки терезів на користь європейців – 13:10.

За перше місце Team Vitality отримала 400 тисяч доларів. Фіналісти з FURIA поповнили свій бюджет на 180 тисяч доларів. Третє місце посіла команда Spirit (100 тисяч доларів), а четверте – MOUZ (60 тисяч доларів), зазначає PLEY.GG.

Цей турнір став яскравим початком кіберспортивного сезону 2026 року, підтвердивши, що ера домінування Vitality триває. На жаль, всі три українські команди – Passion UA, B8 та NAVI – вибули з турніру. Перші дві завершили свій шлях ще наприкінці січня, тоді як Natus Vincere поїхала додому на початку лютого після поразки від FURIA з рахунком 1:2.

Фінальні ігри Team Vitality проти FURIA: дивіться відео