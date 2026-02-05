Що чекає на учасників Bloxfest?

Twitch офіційно оголосив про запуск Bloxfest – спеціального івенту в межах Twitch Rivals, присвяченого Roblox. Подія триватиме з 5 по 27 лютого та проходитиме у співпраці з RB Battles та їхньою студією розробки RB Battles Games. Загальний призовий фонд становить 300 тисяч доларів, що робить Bloxfest однією з найбільших Roblox-активацій на Twitch за останній час, пише Esports Insider.

Для аудиторії Twitch Bloxfest побудований навколо простої ідеї – дивишся стрими Roblox і поступово отримуєш винагороди. Протягом події глядачі зможуть заробляти обмежені в часі внутрішньоігрові предмети, які будуть доступні лише під час Bloxfest.

Розробники Twitch і Roblox працюють над цими нагородами спільно, а інформація про них з’являтиметься у розділі "Дропи та нагороди".

Окрему роль відіграє соціальна складова. Підписка на будь-який канал, що транслює Roblox у період події, відкриває ексклюзивний значок чату Twitch. Додаткові значки будуть доступні лише в окремі дні, тому активні глядачі зможуть зібрати повну колекцію. Також у чаті з’явиться глобальний смайлик RobloxCheer, створений спеціально для Bloxfest.

Формат для стримерів і шлях до фіналу

Для контент-мейкерів Bloxfest стартує 5 лютого та триватиме до 23 лютого у форматі щоденних стримів Roblox із виконанням спеціальних завдань, зазначено на інформаційній сторінці Twitch. За кожне завдання нараховуються бали, які формують рейтинг. Саме позиція в таблиці лідерів визначає, хто отримає шанс потрапити до гранд-фіналу Twitch Rivals Bloxfest.

Заявки на участь приймаються до 5 лютого, після чого схвалені стримери починають боротьбу за місця у фіналі.

Кульмінація події відбудеться 26 та 27 лютого, коли відібрані учасники змагатимуться наживо на Twitch.

Roblox залишається магнітом для аудиторії

Roblox, попри майже двадцятирічну історію, продовжує стабільно залучати мільйони користувачів щомісяця. Платформа давно вийшла за межі простої гри, перетворившись на екосистему з власними іграми, розробниками та змагальними подіями.

RB Battles уже кілька років організовує турніри для ютуберів, девелоперів і гравців, включно з чемпіонатом RBBattles Championship. На цьому тлі Bloxfest виглядає логічним кроком для Twitch – це спроба ще глибше інтегрувати Roblox-культуру у стримінгову екосистему та одночасно підтримати авторів контенту й активних глядачів.