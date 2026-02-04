Як виглядає плей-оф IEM Kraków 2026?

Плей-оф IEM Kraków 2026 пройде з 6 по 8 лютого на арені TAURON Arena Kraków. За підсумками групової стадії до вирішальної частини турніру вийшли шість команд. Переможці своїх груп – Team Spirit та Team Vitality напряму потрапили до півфіналів. Колективи, що посіли другі й треті місця, розпочнуть плей-оф з чвертьфіналів, пише HLTV.

У першому чвертьфіналі зіграють FURIA та Aurora Gaming:

Для турецького складу російської команди це принципове протистояння – раніше Aurora двічі поспіль поступалася бразильцям у серіях. Водночас їхній виступ у групі виглядав переконливо: перемоги над Falcons і MOUZ та гідний матч проти Vitality показали, що команда готова нав’язати боротьбу фавориту.

FURIA ж змушена була пробиватися через нижню сітку після несподіваної поразки від FUT Esports, але серія перемог повернула їй упевненість.

Другий чвертьфінал зведе G2 Esports і MOUZ:

MOUZ пройшли складний шлях у нижній сітці своєї групи, де в напруженому матчі здолали Falcons, продемонструвавши стійкість у вирішальних раундах, відзначає Esports Insider.

G2, своєю чергою, підійшли до плей-оф у хорошій формі – команда стартувала ще зі Stage 1 і лише в овертаймі поступилася Spirit у матчі за перше місце групи.

Переможці чвертьфіналів зіграють у півфіналах проти фаворитів груп: Spirit зустрінеться з переможцем пари FURIA – Aurora, а Vitality гратиме з кращим у матчі G2 – MOUZ.

Усі матчі плей-оф, окрім гранд-фіналу, проходитимуть у форматі best-of-three, тоді як вирішальна серія за титул буде best-of-five.

Нагадаємо, турнір має призовий фонд у 1 мільйон доларів США, як зазначає Liquipedia. Для більшості команд цей плей-оф стане ключовою перевіркою перед стартом нового сезону ESL Pro Tour на найвищому рівні.