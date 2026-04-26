Часто жартують, що у Бразилії три релігії: християнство, футбол та Counter-Strike, повідомляє 24 Канал.

Бразильські футболісти – фанати Counter-Strike?

І це справді так, адже кіберспортивна дисципліна CS 2 у країні зовсім трішки поступається популярністю футболу.

Доходить навіть до того, що професійні футболісти, як от вже легендарний Неймар, є фанатами шутера від Valve. Колишній нападник Барселони й узагалі свого часу фанатів від гри українця Олександра "s1mple" Костилєва.

Як виявилося, згодом він прищепив любов до шутера усім своїм колегам по збірній. Про це розповів півзахисник Фламенго та збірної "пентакампеонів" Лукас Пакета, повідомляє Ozzny в соцмережі X.

Я грав у CS 1.6 колись давно... Але по-справжньому я почав грати в Counter Strike у 2018 році з Неймаром. Він подарував мені комп'ютер, навчив мене грати, і я почав справді любити цю гру... У нашому колі (серед футболістів – 24 Канал) саме він той, хто показав усім Counter-Strike,

– розповів Лукас.

Окрім того, колишній гравець лондонського Вест Хема зізнався, що граючи у шутер переважно нервує більше, аніж на футбольному полі.

Лукас поділився, що одного разу пережив невеличку панічну атаку, після того як виграв "клатч" проти професійного кіберспортсмена KSCERATO.

Коли я лише починав грати, хлопці старались не казати, що я залишився сам у "клатчі", бо я б занадто нервував. Вони казали "Я з тобою, поїхали", а це був просто я проти 2 опонентів, якби я знав, то дуже б нервував,

– зізнався Пакета.

Отож, кіберспорт здатний "полоскотати нерви" навіть тим людям, які мали б з легкістю витримувати будь-який тиск.

Бразильський кіберспорт невдовзі "осиротіє"?

Однією з найвизначніших постатей бразильського Counter-Strike є Габріель "FalleN" Толедо, який за свій внесок у кіберспорт отримав прізвиська "Батя" та "Професор".

18 квітня, на домашньому турнірі IEM Rio 2026, Толедо оголосив про намір завершити професійну кар'єру наприкінці 2026 року.

Однак, при цьому Габріель не покине кіберспорт чи FURIA, а займеться пошуком та розвитком молодих талантів, інформує HTLV.