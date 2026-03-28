Справжній шедевр побачили глядачі турніру BLAST Open Rotterdam 2026, а потім головний його творець додатково поділився ним у соцмережах, інформує 24 Канал.

У фіналі верхньої сітки групи B французька Team Vitality грала проти колективу з країни 404.

Тріумфатором прогнозовано стала найкраща команда світу на цю мить, за версією рейтингу HLTV.

А в процесі, Матьє Ербо видав нереальний хайлайт, який точно стане класикою змагального Counter-Strike 2.

За тісного рахунку 12:12 на мапі Inferno, французький снайпер залишився 1 проти 5 опонентів за сторону атаки. Здавалося б, шансів немає. І їх і справді не було б у жодного гравця, окрім нього.

Як справжній професор, ZywOo ізолював своїх опонентів по зонам і грамотно переграв кожного з них у персональній дуелі, розірвавши уявлення про те, що таке ігровий інтелект.

Ясна річ, після такого перформансу доля поєдинку була вирішена Vitality залишилося просто "закрити" принижених опонентів.

1 проти 5, побачимось у півфіналі!,

– саркастично підписав хайлайт ZywOo на власній сторінці у X.

