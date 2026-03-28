Справжній шедевр побачили глядачі турніру BLAST Open Rotterdam 2026, а потім головний його творець додатково поділився ним у соцмережах, інформує 24 Канал.
У фіналі верхньої сітки групи B французька Team Vitality грала проти колективу з країни 404.
Тріумфатором прогнозовано стала найкраща команда світу на цю мить, за версією рейтингу HLTV.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
А в процесі, Матьє Ербо видав нереальний хайлайт, який точно стане класикою змагального Counter-Strike 2.
За тісного рахунку 12:12 на мапі Inferno, французький снайпер залишився 1 проти 5 опонентів за сторону атаки. Здавалося б, шансів немає. І їх і справді не було б у жодного гравця, окрім нього.
Як справжній професор, ZywOo ізолював своїх опонентів по зонам і грамотно переграв кожного з них у персональній дуелі, розірвавши уявлення про те, що таке ігровий інтелект.
Неймовірний момент: дивіться відео
Ясна річ, після такого перформансу доля поєдинку була вирішена Vitality залишилося просто "закрити" принижених опонентів.
1 проти 5, побачимось у півфіналі!,
– саркастично підписав хайлайт ZywOo на власній сторінці у X.
Що зараз на BLAST Open Rotterdam 2026:
28 березня пройдуть півфінальні матчі. У них Vitality зіграють проти Aurora, а NAVI проти PARIVISION.
Перший поєдинок стартує о 16:00, а другий – 19:30 за київським часом.
Фінал призначено на неділю, 29 березня. Матч пройде у форматі BO5 та розпочнеться о 13:30.