Шанувальники кіберспорту отримають більше видовищних матчів перед живою публікою уже з наступного сезону, повідомляє 24 Канал.

ELS розширює плей-оф турнірів?

Організація ESL оголосила про повернення до схеми плей-оф з вісьмома командами як стандарту для всіх своїх подій, починаючи з 2027 року, інформує HLTV.

На додачу, усі поєдинки на вибування будуть гратися на арені перед живою публікою.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Запрацює цей підхід вже на IEM Krakow 2027, який пройде з 27 січня по 7 лютого 2027 року на Таурон Краків Арена, повідомляє Liquipedia.

Таким чином цей та кожен наступний турнір під егідою ESL отримає два додаткові матчі плей-оф замість фіналу нижньої сітки та матчів посіву верхньої сітки, які зазвичай відбуваються на подібних подіях.

Водночас у таємниці залишаються подальші деталі формату, які організація обіцяє оприлюднити згодом.

