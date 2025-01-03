У січні NVIDIA додасть 14 нових ігор до GeForce NOW

Сервіс NVIDIA GeForce NOW у січні додасть 14 нових ігор, деякі з яких ви зможете спробувати вже цього тижня. Хоча нових AAA ігор поки що не очікується, серед відомих ігор, які будуть додані, є Sniper Elite: Resistance, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Orcs Must Die! Deathtrap, Space Engineers 2 і навіть Hyper Light Breaker.

Що таке GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW — це хмарний ігровий сервіс, який дозволяє грати в сучасні відеоігри з найвищими налаштуваннями навіть на слабких комп'ютерах, ноутбуках, телевізорах, планшетах і смартфонах. З цим сервісом вам не потрібне потужне залізо й дорогі відеокарти, адже все запускається на віддалених серверах компанії, а ви отримуєте лише трансляцію картинки на свій екран. Вам залишається лише підключити швидкий інтернет і насолоджуватись графікою на ультрарівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

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Сервіс підключається до ваших облікових записів у магазинах ігор, таких як Steam чи Epic Games, аналізуючи бібліотеку ігор, які ви вже маєте. Тобто вам не потрібно купувати заново ігри у сервісі NVIDIA. Але варто зазначити, що зараз у колекції є далеко не всі ігри. Наприклад, там немає Hogwarts Legacy.

GeForce NOW пропонує різні рівні підписки. На безплатному рівні ви матимете всього годину гри, після чого доведеться перезайти. Проблема в тому, що тут ви маєте низьку пріоритетність, а тому перш ніж гра запуститься, вам доведеться почекати черги, яка іноді може складатися з сотень людей. Платні підписки, яких є дві дають кращу пріоритетність, вищу роздільну здатність, довший час одного сенсу та інші переваги.

Які ігри з'являться в GeForce NOW

NVIDIA розпочинає рік зі списком нових ігор, які почнуть додавати найближчим часом, але поступово. Перший тиждень містить лише дві гри, але варто зазначити, що компанія має звичку робити сюрпризи, додаючи проєкти, про які не оголошувала.

Ось дві гри, які будуть додані вже цього тижня:

Mirthwood (Steam).

Slime Rancher 2 (Steam).

Тим часом протягом решти січня додадуть ці 12 ігор:

Builders of Egypt (новий реліз у Steam 8 січня).

Hyper Light Breaker (новий реліз у Steam 14 січня).

Jötunnslayer: Hordes of Hel (реліз у Steam з 21 січня).

Eternal Strands (реліз у Steam з 27 січня).

Space Engineers 2 (реліз у Steam з 27 січня).

Orcs Must Die! Deathtrap (новий реліз у Steam, 28 січня).

Heart of the Machine (новий реліз у Steam, 31 січня).

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (новий реліз у Steam, 31 січня).

Drova - Forsaken Kin (Steam).

Pax Dei (Steam).

Sniper Elite: Resistance (новий реліз на Xbox, доступний у PC Game Pass, 30 січня).

Voidwrought (Steam).

Як можна побачити, великих AAA-проєктів не передбачається. Однак і без того є кілька цікавих, які варті уваги.