Головним переможцем стала Balatro, карткова гра, заснована на правилах покеру. Створив її лише один розробник під псевдонімом LocalThunk, а опублікувало видавництво Playstack у цьому році для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Згодом проєкт перенесли й для macOS, iOS і Android, пише 24 Канал, який ознайомився зі списком номінацій і переможців.

Крім неї, на звання "Гра року" претендували 1000xRESIST, Animal Well, ARCO, Crypt Custodian, Lorelei and the Laser Eyes, Mouthwashing, Neva, Nine Sols та UFO 50.

У номінації "Вплив на галузь" перемогли відразу 4 гри: Outersloth, New Blood, Day of the Devs, Strange Scaffold.

Нагороду за найкращий дебют отримала Little Kitty, Big City.

За найкращу доступність відзначили Another Crab’s Treasure.

Найкраща музика – у грі Pacific Drive. Разом із нею на нагороду претендували Core Keeper, Flock, The Cub, Thrasher і Wild Bastards.

Найкращий візуальний дизайн – Harold Halibut. Іншими номінантами в цій категорії стали Bo: Path of the Teal Lotus, Crow Country, Hauntii, The Plucky Squire і Ultros.

Найкращі інновації розгледіли в грі Cryptmaster. Вона конкурувала з KarmaZoo, Lorelei and the Laser Eyes, ODDADA, Rusty’s Retirement і UFO 50.

За найбільший емоційний вплив відзначили гру Neva.

Найкращий ґеймплейний дизайн – Balatro. На нагороду також претендувала хітова Tiny Glade.

Приз за найкращий наратив (сюжет, історія) взяла 1000xRESIST. Разом із нею в цій категорії були ARCO, Caravan SandWitch, Fear The Spotlight, Last Time I Saw You, Mouthwashing.

