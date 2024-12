Игра года

Главным победителем стала Balatro, карточная игра, основанная на правилах покера. Создал ее всего один разработчик под псевдонимом LocalThunk, а опубликовало издательство Playstack в этом году для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Впоследствии проект перенесли и для macOS, iOS и Android, пишет 24 Канал, который ознакомился со списком номинаций и победителей.

Кроме нее, на звание "Игра года" претендовали 1000xRESIST, Animal Well, ARCO, Crypt Custodian, Lorelei and the Laser Eyes, Mouthwashing, Neva, Nine Sols и UFO 50.

В номинации "Влияние на отрасль" победили сразу 4 игры: Outersloth, New Blood, Day of the Devs, Strange Scaffold.

Награду за лучший дебют получила Little Kitty, Big City.

За лучшую доступность отметили Another Crab's Treasure.

Лучшая музыка – в игре Pacific Drive. Вместе с ней на награду претендовали Core Keeper, Flock, The Cub, Thrasher и Wild Bastards.

Лучший визуальный дизайн – Harold Halibut. Другими номинантами в этой категории стали Bo: Path of the Teal Lotus, Crow Country, Hauntii, The Plucky Squire и Ultros.

Самые лучшие инновации разглядели в игре Cryptmaster. Она конкурировала с KarmaZoo, Lorelei and the Laser Eyes, ODDADA, Rusty's Retirement и UFO 50.

За наибольшее эмоциональное воздействие отметили игру Neva.

Лучший геймплейный дизайн – Balatro. На награду также претендовала хитовая Tiny Glade.

Приз за лучший нарратив (сюжет, история) взяла 1000xRESIST. Вместе с ней в этой категории были ARCO, Caravan SandWitch, Fear The Spotlight, Last Time I Saw You, Mouthwashing.

