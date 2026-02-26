Користувачам, які встигли оновитися, Nvidia наполегливо радить повернутися до попередньої стабільної версії через ризик для відеокарт.

Які покращення обіцяв новий драйвер і що призвело до його екстреного відкликання?

Нове програмне забезпечення GeForce Game Ready 595.59 WHQL мало гарантувати оптимальну роботу Resident Evil Requiem із підтримкою технології DLSS 4, а також Marathon, для якої заявлено DLSS Super Resolution та Nvidia Reflex.

Крім ігрових оптимізацій, пакет оновлень додав підтримку CUDA 13.2. Розробники також звітували про виправлення помилок у популярних іграх:

на відеокартах серії RTX 50 усунули появу чорної смуги в The Ascent та зелених артефактів у Total War: Three Kingdoms .

та зелених артефактів у . Були виправлені вильоти у Final Fantasy XII після оновлення, викривлення картинки в Call of Duty: Modern Warfare та суттєве падіння продуктивності в Quantum Break .

після оновлення, викривлення картинки в та суттєве падіння продуктивності в . Для професійних користувачів виправили збій при декодуванні AV1-відео у програмі Blackmagic Design.

Попри значний список виправлень, Nvidia офіційно відкликала цей драйвер лише за кілька годин після релізу.

Причиною стали критичні помилки, які призводили до збоїв у роботі вентиляторів відеокарт та некоректного функціонування систем моніторингу.

Наразі компанія проводить внутрішню перевірку інциденту. Додатково виробник нагадує, що для стабільної роботи в іграх із фіксованою частотою кадрів може знадобитися вимкнення технології G-Sync, оскільки вона не завжди приносить переваги в таких умовах.

Драйвери перш за все мали підготувати відеокарти до двох очікуваних новинок, тож геймери залишаться розчарованими, поки Nvidia не виправить проблеми. Однак на це, ймовірно, не доведеться чекати довго.

На які новинки чекають геймери?

Головною грою найближчих кількох днів однозначно буде Resident Evil Requiem – нова частина культової серії survival-horror від Capcom, яка поєднує елементи класичних частин із сучасними механіками.

Глобальний реліз запланований на 27 лютого 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows і Nintendo Switch 2, причому в деяких регіонах доступ може відкритися вже вночі 26 лютого за місцевим часом.

Геймери можуть попередньо завантажувати гру напередодні, а точний час розблокування залежить від платформи та часової зони.

Інша доволі очікувана новинка Marathon від Sony. Це новий мультиплеєрний евакуаційний шутер, який розробляла легендарна студія Bungie. Після кількох тестових подій і відкритого бета-тесту "Server Slam", повний реліз гри запланований на 5 березня 2026 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

Гра зосереджена на командних рейдах із високими ризиками та винагородами, де гравці повинні видобувати цінні ресурси та успішно евакуюватися для збереження здобичі.