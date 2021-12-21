"Обережно, двері зачиняються": ентузіасти повернули вирізану систему в Cyberpunk 2077

Група ентузіастів повернула в Cyberpunk 2077 повноцінну систему метрополітену. Вони додали в гру 19 унікальних станцій, які можна знайти в різних частинах міста.

Напевно, всі шанувальники відеоігор знають, що реліз Cyberpunk 2077 став одним з найпровальніших в історії ігрової індустрії. Яскравим підтвердженням цих слів є те, що розробники ще досі продовжують виправляти недоліки, а жодне з обіцяних масштабних доповнень так й не вийшло, хоча з моменту релізу вже пройшов рік.

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Щоправда, навіть у такій ситуації є ентузіасти, які не лише проводять чимало часу в Cyberpunk 2077, а й працюють над різноманітними цікавими модифікаціями. Наприклад, група ентузіастів, яку очолює моддер з нікнеймом keanuWheeze, повернула в цю відеогру повноцінну систему метрополітену.

, що розробники з CD Projekt RED вирізали цю систему з Cyberpunk 2077, щоправда, її "сліди" там можна знайти й зараз. Наприклад, у відеогрі є спеціальні колії, недобудовані станції та навіть потяги, якими не можна скористатися.

Тобто моддери не створили систему з нуля, а зробили те, що розробники чомусь так й не змогли. Загалом вони додали у відеогру одразу 19 унікальних станцій, які розташовуються в різних частинах міста.

Скористатися ними може будь-хто, а для цього треба лише зайти на станцію та дочекатися потрібного потягу. У такі моменти в правому нижньому куті буде з'являтися інформація, куди прямує наступний транспортний засіб.

Який вигляд має система метрополітену / Фото з сайту Nexus Mods

Розробники розповіли, що під час поїздок можна перемикатися між виглядом від першої та третьої особи, змінювати місце сидіння та користуватися радіо. З цікавого ще варто відзначити, що в модифікації є власне меню налаштування, де можна змінювати різноманітні параметри. Наприклад, швидкість потягів, ціну на проїзд, час прибуття та інші подібні речі.

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити цю модифікацію можна на сайті Nexus Mods. Також на сторінці цього моду є детальна інструкція з його встановлення.

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