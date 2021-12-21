Наверное, все поклонники видеоигр знают, что релиз Cyberpunk 2077 стал одним из самых провальных в истории игровой индустрии. Ярким подтверждением этих слов является то, что разработчики до сих пор продолжают исправлять недостатки, а ни одно из обещанных масштабных дополнений так и не вышло, хотя с момента релиза уже прошел год.

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Правда, даже в такой ситуации есть энтузиасты, которые не только проводят немало времени в Cyberpunk 2077, но и работают над разнообразными интересными модификациями. Например, группа энтузиастов, возглавляемая моддером с никнеймом keanuWheeze, вернула в эту видеоигру полноценную систему метрополитена.

Напомним, что разработчики из CD Projekt RED вырезали эту систему из Cyberpunk 2077, правда, ее "следы" там можно найти и сейчас. Например, в видеоигре есть специальные рельсы, недостроенные станции и даже поезда, которыми нельзя воспользоваться.

То есть моддеры не создали систему с нуля, а сделали то, что разработчики почему-то так и не смогли. В целом они добавили в видеоигру сразу 19 уникальных станций, которые располагаются в разных частях города.

Воспользоваться ими может любой, а для этого необходимо только зайти на станцию и дождаться нужного поезда. В такие моменты в правом нижнем углу будет появляться информация, куда направляется следующее транспортное средство.

Как выглядит система метрополитена / Фото с сайта Nexus Mods

Разработчики рассказали, что во время поездок можно переключаться между видом от первого и третьего лица, менять место сидения и пользоваться радио. Из интересного еще стоит отметить, что в модификации есть собственное меню настроек, где можно изменять разнообразные параметры. Например, скорость поездов, стоимость проезда, время прибытия и другие подобные вещи.

Напоследок стоит отметить, что бесплатно скачать эту модификацию можно на сайте Nexus Mods. Также на странице этого мода есть подробная инструкция по его установке.

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