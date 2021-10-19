Несколько дней назад пользователи сети заметили, что на официальном сайте CD Projekt RED появилось более 60 новых вакансий. А самое интересное, что все они появились в разделе многострадальной игры Cyberpunk 2077. Кажется, разработчики все же планируют довести эту видеоигру до уровня, который они обещали.

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Именно такой информацией и поделился известный блогер из никнеймом Tyler McVicker. На своем ютуб-канале он опубликовал видео, где подробно рассказал о будущем игры Cyberpunk 2077. Согласно его данным, разработчики планируют постепенно переделать почти каждый элемент этой видеоигры. А это значит, что не стоит рассчитывать на выход одного глобального патча, который исправит все и сразу.

Инсайдер отметил, что разработчики планируют полностью изменить работу полиции и сложность игры. Вроде бы они хотят сделать ролевые элементы (подбор снаряжения и оружия) более важными. Дело в том, что авторы были вынуждены серьезно "порезать" все подобные элементы на этапе разработки. Инсайдер еще рассказал, что представители CD Projekt RED планируют: поработать над моделями персонажей и транспорта, добавить функцию трансмогрификации и режим "Новая игра +", а также изменить поведение фракций (будут запоминать отношение игроков к ним).

Также блогер вспомнил о дополнительном контенте и многопользовательском режиме. Он отметил, что для Cyberpunk 2077 выйдет два масштабных дополнения, а также немало небольших бесплатных DLC. Последние будут посвящены различным элементам кастомизации, например, в игре появится барбершоп и функция настройки квартиры. Согласно его данным, разработчики из CD Projekt RED также возобновили работу над мультиплеером, правда, теперь это будет "небольшая MMO", а не проект в духе GTA Online.

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