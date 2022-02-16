Обіцяне відродження: гра Cyberpunk 2077 отримала масштабний патч та некстген-версію

Розробники Cyberpunk 2077 поділилися новою інформацією про свою відеогру. Вони досить детально розповіли про масштабний патч 1.5, а також про некстген-версію гри.

Усі шанувальники відеоігор знають, яким провалом обернувся реліз Cyberpunk 2077. Розробники ще досі виправляють різні недоліки, щоправда, певного прогресу вони все ж таки досягли. А найкращим підтвердженням цього може слугувати їхня вчорашня спеціальна презентація.

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Патч 1.5 для Cyberpunk 2077

Варто розпочати з найголовнішого, тобто з того контенту, який вже доступний абсолютно всім власникам відеогри Cyberpunk 2077. Йдеться про масштабний патч 1.5, який важить приблизно 50 гігабайтів. З повним списком нововведень та виправлень можна ознайомитися за цим посиланням, бо ми згадаємо лише про найголовніші.

Які оновлення з'явилися з патчем 1.5:

Повністю змінене дерево навичок. Деякі "перки" розробники взагалі видалили, а інші просто змінили. Також відомо, що з'явилися й нові навички.

Вдосконалений штучний інтелект. Автори відзначили, що тепер натовп та водії будуть реалістичніше реагувати на дії гравців. Вони також пообіцяли, що NPC не будуть зникати поза полем зору протагоніста.

Покращена система керування автомобілями.

Оновлена мапа та фільтр маркерів.

Додано можливість змінити зовнішність головного героя вже під час проходження. А в редакторі персонажів з'явилося немало нових опцій.

Покращена та збалансована внутрішньоігрова економіка.

Оновлений дизайн системи пропуску часу.

Додано функцію повільної ходьби.

З'явилася можливість змінювати квартиру та купувати нові. А в самому помешканні будуть різні інтерактивні точки, наприклад, протагоніст може грати на гітарі чи дивитися телевізор. Цікаво, що деякі з них будуть давати герою тимчасові бонуси.

DLC, яке відкриває доступ до нової зброї та модифікацій.

Некстген-версія Cyberpunk 2077

Також розробники із CD Projekt RED нарешті випустили версію відеогри Cyberpunk 2077 для консолей нинішнього покоління. Автори відзначили, що разом з нею з'явиться немало технічних покращень. Наприклад, вони згадали про швидкі завантаження, технологію трасування променів та підтримку динамічної роздільної здатності 4K. Також відомо, що на PS5 гра буде використовувати особливості контролеру DualSense.

Відзначимо, що в некстген-версії Cyberpunk 2077 буде два режими роботи: 4K при 60 FPS без рейтрейсингу та 4K при 30 FPS з підтримкою цієї технології. Додамо, що до 15 березня всі користувачі PlayStation та Xbox можуть безплатно зіграти в п'ятигодинну демонстраційну версію.

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