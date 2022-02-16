Все поклонники видеоигр знают, каким провалом обернулся релиз Cyberpunk 2077. Разработчики до сих пор исправляют разные недостатки, правда, определенного прогресса они все же достигли. А лучшим подтверждением этого может служить их вчерашня специальная презентация.

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Патч 1.5 для Cyberpunk 2077

Стоит начать с самого главного, то есть с того контента, который уже доступен всем владельцам видеоигры Cyberpunk 2077. Речь идет о масштабном патче 1.5, который весит примерно 50 гигабайтов. С полным списком нововведений и исправлений можно ознакомиться по этой ссылке, потому что мы упомянем только о главных.

Какие обновления появились с патчем 1.5:

Полностью изменено дерево навыков. Некоторые "перки" разработчики вообще удалили, а другие просто изменили. Также известно, что появились новые навыки.

Усовершенствованный искусственный интеллект. Авторы отметили, что теперь толпа и водители будут реалистичнее реагировать на действия игроков. Они также пообещали, что NPC не будут исчезать вне поля зрения протагониста.

Улучшена система управления автомобилями.

Обновленная карта и фильтр маркеров.

Добавлена ​​возможность изменить облик главного героя уже во время прохождения. А в редакторе персонажей появилось немало новых опций.

Улучшенная и сбалансированная внутриигровая экономика.

Обновленный дизайн системы пропуска времени.

Добавлена ​​функция медленной ходьбы.

Появилась возможность изменить квартиру и покупать новые. А в самом доме будут разные интерактивные точки, например, протагонист может играть на гитаре или смотреть телевизор. Интересно, что некоторые из них будут давать герою временные бонусы.

DLC, которое открывает доступ к новому оружию и модификациям.

Некстген-версия Cyberpunk 2077

Также разработчики из CD Projekt RED наконец-то выпустили версию видеоигры Cyberpunk 2077 для консолей нынешнего поколения. Авторы отметили, что вместе с ней появится немало технических улучшений. Например, они упомянули о быстрых загрузках, технологии трассировки лучей и поддержке динамического разрешения 4K. Также известно, что на PS5 игра будет использовать особенности контроллера DualSense.

Отметим, что в некстген-версии Cyberpunk 2077 будет два режима работы: 4K при 60 FPS без рейтрейсинга и 4K при 30 FPS с поддержкой этой технологии. Добавим, что до 15 марта все пользователи PlayStation и Xbox могут бесплатно сыграть в пятичасовую демонстрационную версию.

Как выглядит Cyberpunk 2077 на PS5: видео

Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series X: видео