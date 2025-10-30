Художник показав, який вигляд мало б місто Брума з Oblivion на Unreal Engine 5

Австралійський 3D-художник Лео Торрес продовжує відтворювати культові локації із серії The Elder Scrolls у реалістичному масштабі. Раніше він вже дивував поціновувачів ігор серії TES детальним відтворенням міст згідно лору гри.

Цього разу він показав, як могло б виглядати місто Брума з The Elder Scrolls IV: Oblivion, якби його створили на сучасному рушії Unreal Engine 5. Творець продемонстрував своє бачення міста у відео на власному YouTube-каналі L.Torres, повідомляє 24 Канал.

У своєму відео Торрес продемонстрував кінематографічні панорами оновленого міста на тлі гір у різний час доби.

Ролик, присвячений Брумі — старовинному місту в горах Джерол на півночі Сироділу. Ця локація розташована біля кордону зі Скайрімом, поєднуючи нордський та імперський архітектурні стилі. За словами художника, саме ця суміш робить атмосферу міста схожою на ту, що гравці бачили у The Elder Scrolls V: Skyrim.

Місто Брума згідно лору The Elder Scrolls – дивіться відео:

Як художнику вдалося досягти такого реалізму?

Для створення проєкту він використав рушій Unreal Engine 5.6.1 та відеокарту RTX 3090. Реалістичності вдалося досягти завдяки технологіям Lumen для глобального освітлення та віддзеркалень, геометрії Nanite для моделей і рослинності, а також масштабуванню TSR для згладжування.

Шанувальники The Elder Scrolls високо оцінили роботу художника. Один з користувачів зазначив, що Брума для нього – наче другий дім. Варто зауважити, що раніше Торрес відтворював локації зі Skyrim, але згодом переключився на Oblivion. До Бруми він уже встиг показати своє бачення Анвіла, Лейавіна, Чейдинхола, Коррола та Скінграда.