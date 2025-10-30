Художник показал, как выглядел бы город Брума из Oblivion на Unreal Engine 5

Австралийский 3D-художник Лео Торрес продолжает воссоздавать культовые локации из серии The Elder Scrolls в реалистичном масштабе. Ранее он уже удивлял ценителей игр серии TES детальным воспроизведением городов согласно лору игры.

На этот раз он показал, как мог бы выглядеть город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion, если бы его создали на современном движке Unreal Engine 5. Создатель продемонстрировал свое видение города в видео на собственном YouTube-канале L.Torres, сообщает 24 Канал.

В своем видео Торрес продемонстрировал кинематографические панорамы обновленного города на фоне гор в разное время суток.

Ролик, посвящен Бруми - старинному городу в горах Джерол на севере Сиродила. Эта локация расположена у границы со Скайримом, сочетающая нордский и имперский архитектурные стили. По словам художника, именно эта смесь делает атмосферу города похожей на ту, что игроки видели в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Город Брума согласно лору The Elder Scrolls – смотрите видео:

Как художнику удалось достичь такого реализма?

Для создания проекта он использовал движок Unreal Engine 5.6.1 и видеокарту RTX 3090. Реалистичности удалось достичь благодаря технологиям Lumen для глобального освещения и отражений, геометрии Nanite для моделей и растительности, а также масштабированию TSR для сглаживания.

Поклонники The Elder Scrolls высоко оценили работу художника. Один из пользователей отметил, что Брума для него – как второй дом. Стоит заметить, что ранее Торрес воссоздавал локации из Skyrim, но впоследствии переключился на Oblivion. До Брумы он уже успел показать свое видение Анвила, Лейавина, Чейдинхола, Коррола и Скинграда.