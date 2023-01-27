Багато шанувальників з нетерпінням чекає ремейку Silent Hill 2 від Bloober, оригінальний випуск якої 2001 року вважається одними з найважливіших жахів усіх часів.

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Миттєвий розпродаж

Те, що найкраще поєднувалося з похмурою атмосферою гри та похмурими психологічними темами – це саундтреки. Тож тепер шанувальники отримали можливість придбати спеціальні вінілові платівки.

Однак потенційним покупцям довелося дуже поспішити, щоб купити собі примірник. У нещодавній публікації офіційний магазин Konami Shop оголосив про випуск двох вінілових платівок із саундтреками Silent Hill 2, хоча загалом було доступно лише 500 одиниць.

При перегляді онлайн-магазину обидва обмежені випуски тепер показуються як розпродані. Незабаром після того, як вони стали доступними, люди почали опублікувати в соціальних мережах повідомлення про те, що вініли розкупили приблизно за хвилину.

Мабуть, не дивно, що шанувальникам було цікаво придбати саундтреки із серії Silent Hill. Запаморочливу музику створив Акіра Ямаока, ветеран-музикант, чия робота стала життєво важливим доповненням до кожної гри.