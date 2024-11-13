Один з головних акторів GTA 5 каже, що вони не знали, над якою грою працюють

Хоча GTA 5 вийшла понад 11 років тому, гра все ще продовжує обростати новими подробицями. Чергову порцію цікавої інформації розкрив актор Шон Фонтено, який зіграв одного з головних персонажів GTA 5, Франкліна Клінтона. Він з’явився в ефірі стримера Кая Сенета, щоб поговорити про свою роботу над проєктом.

Деталі

Grand Theft Auto 5 стала однією з найбільш культових ігор, яка протягом багатьох років продовжує захоплювати фанатів. Навіть сьогодні актори, що подарували голоси головним героям, активно представляють проєкт на різних заходах та стрімах, підкреслюючи успіх франшизи. Шон Фонтено зізнався, що був готовий звільнитись і покинути проєкт прямо посеред процесу, оскільки не знав, над чим працює, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Фонтено пояснив, що образ Франкліна був для нього близьким, адже до того, як приєднатися до Rockstar, він сам мав справу з бандами та неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації, такі як перестрілки на вулицях. Врешті-решт, роль Франкліна стала для нього новим шансом. Однак він розчарувався ще на самому початку розробки, адже не знав до чого саме його залучили.

Врешті, щоб зупинити його від звільнення, режисер проєкту пояснив, що треба "просто довіритися". Виявилось, що творці приховували назву гри, називаючи її "Paradise", і лише через рік стало зрозуміло, що це GTA 5.

Вони боролися зі мною. Я пішов. Я сказав: "Не хочу займатися цим лайном, зніміть це лайно з мене". Вони посадили мене, і директор сказав: "Просто довірся мені". Вони не сказали нам, що це Grand Theft Auto 5, вони сказали, що це інша гра, коли ми прийшли туди, під назвою Paradise, тому що вони дуже секретні. Ми дізналися, що працюємо над GTA 5, лише через рік,

– згадує Фонтено.

Для прикриття ім'я персонажа Фонтено на ранніх етапах було "DaShawn".

Але це ще було не все. У якийсь момент Шон Фонтено зателефонував своєму двоюрідному братові, Янг Мейлею, який став голосом Карла Джонсона з San Andreas. Він попросив його озвучити деякі з його найбільш знакових реплік. Для фанатів GTA це був буквально знаковий момент, оскільки Мейлі не любить давати інтерв'ю та виступати на публіці з чимось, пов'язаним із San Andreas, оскільки вважає, що за останні 20 років гра була затерта до дірок.