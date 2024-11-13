Детали

Grand Theft Auto 5 стала одной из самых культовых игр, которая на протяжении многих лет продолжает восхищать фанатов. Даже сегодня актеры, подарившие голоса главным героям, активно представляют проект на различных мероприятиях и стримах, подчеркивая успех франшизы. Шон Фонтено признался, что был готов уволиться и покинуть проект прямо посреди процесса, поскольку не знал, над чем работает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Фонтено объяснил, что образ Франклина был для него близким, ведь до того, как присоединиться к Rockstar, он сам имел дело с бандами и неоднократно попадал в опасные ситуации, такие как перестрелки на улицах. В конце концов, роль Франклина стала для него новым шансом. Однако он разочаровался еще в самом начале разработки, ведь не знал к чему именно его привлекли.

В конце, чтобы остановить его от увольнения, режиссер проекта объяснил, что надо "просто довериться". Оказалось, что создатели скрывали название игры, называя ее "Paradise", и только через год стало понятно, что это GTA 5.

Они боролись со мной. Я ушел. Я сказал: "Не хочу заниматься этим дерьмом, снимите это дерьмо с меня". Они посадили меня, и директор сказал: "Просто доверься мне". Они не сказали нам, что это Grand Theft Auto 5, они сказали, что это другая игра, когда мы пришли туда, под названием Paradise, потому что они очень секретные. Мы узнали, что работаем над GTA 5, только через год,

– вспоминает Фонтено.

Для прикрытия имя персонажа Фонтено на ранних этапах было "DaShawn".

Но это еще было не все. В какой-то момент Шон Фонтено позвонил своему двоюродному брату, Янг Мейлею, который стал голосом Карла Джонсона из San Andreas. Он попросил его озвучить некоторые из его самых знаковых реплик. Для фанатов GTA это был буквально знаковый момент, поскольку Мейли не любит давать интервью и выступать на публике с чем-то, связанным с San Andreas, поскольку считает, что за последние 20 лет игра была затерта до дыр.