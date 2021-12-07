Один з найкращих шутерів цього року: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Halo Infinite

У мережі вже почали з'являтися перші огляди відеогри Halo Infinite. Загалом критикам цей проєкт дуже сподобався, а деякі навіть називають його найкращим шутером цього року.

Уже завтра відбудеться повноцінний реліз відеогри Halo Infinite, яку розроблювала студія 343 Industries. Ми вже розповідали про цей проєкт раніше, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими його оцінками.

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Варто розпочати з того, що відкрите бета-тестування цієї відеогри стартувало ще 15 листопада. А в межах цієї події гравці отримали доступ до безплатного багатокористувацького режиму. Варто відзначити, що гра Halo Infinite одразу ж після старту цих тестувань заскочила до топу найпопулярніших ігор Steam. Згідно з даними SteamDB, у піковий момент в ній знаходилося понад 270 тисяч геймерів.

Цікаво, що навіть зараз вона продовжує мати попит серед геймерів, а піковий онлайн за останню добу майже досяг показника в 100 тисяч активних гравців. Також варто відзначити, що від користувачів Steam цей проєкт отримав досить непогану оцінку – 79% позитивних відгуків (понад 95 тисяч рецензій).

Релізний трейлер відеогри Halo Infinite: відео

А от перші огляди від профільних видань почали з'являтися лише вчора, коли спало ембарго на публікацію відповідних матеріалів. Важливо відзначити, що в цьому випадку йдеться про повноцінну версію Halo Infinite (з сюжетною кампанією). Загалом критики досить тепло зустріли цей проєкт, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати його оцінка на агрегаторах рецензій.

Наприклад, на Opencritic, де немає розподілу за платформами, у Halo Infinite зараз 86 балів зі 100, а рекомендують її одразу 94% критиків. На Metacritic повноцінну оцінку змогли отримати лише дві версії гри:

PC – 83 бали (22 огляди)

Xbox Series X – 86 балів (75 оглядів)

Критики відзначають атмосферну історію, захопливий ігровий процес, продуманий відкритий світ, цікавих персонажів, механіку стрільби, битви з босами та багатокористувацький режим. Також журналістам сподобалися різноманітні нововведення, наприклад, особливо вони відзначають крюк-кішку.

А от критикують Halo Infinite за досить стандартний набір активностей у відкритому світі, недосконалу систему прогресу в мультиплеєрі, невеликі технічні недоліки та антагоніста, якого часто називають нудним. Також деяким журналістам не сподобалося те, що на релізі відсутній кооператив (з'явиться у 2022 році).

Але загалом критики сходяться на думці, що ця відеогра може сподобатися не лише шанувальникам серії, а й новачкам. Наостанок варто відзначити, що реліз Halo Infinite відбудеться на PC, Xbox One та Xbox Series.

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