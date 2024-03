Продюсерська компанія Марго Роббі екранізує одну з найпопулярніших ігор усіх часів

14:01

Останнім часом кіноадаптації популярних ігор з'являються все частіше. Ми вже побачили серіал по The Last of Us, аніме Arcane, фільм Uncharted, очікуємо такі проєкти як Fallout, Borderlands, BioShock, God of War, Assassin’s Creed та багато інших. До цього довгого списку тепер додається ще одна назва, яку, чесно кажучи, вкрай важко уявити на екрані, оскільки ця гра не має сюжету.