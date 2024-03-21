Продюсерська компанія Марго Роббі екранізує одну з найпопулярніших ігор усіх часів

Останнім часом кіноадаптації популярних ігор з'являються все частіше. Ми вже побачили серіал по The Last of Us, аніме Arcane, фільм Uncharted, очікуємо такі проєкти як Fallout, Borderlands, BioShock, God of War, Assassin’s Creed та багато інших. До цього довгого списку тепер додається ще одна назва, яку, чесно кажучи, вкрай важко уявити на екрані, оскільки ця гра не має сюжету.

Нова екранізація

Цього разу мова йде про вкрай популярну в усьому світі гру The Sims від EA Games. Ця серія, котра наразі налічує чотири частини й готується до випуску п'ятої, є симулятором життя, де вам потрібно керувати персонажами, проходячи з ними всі етапи, – від народження до смерті й навіть далі.

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Режисеркою проєкту стане Кейт Херрон, яка раніше зняла перший сезон "Локі" для Disney+ та чотири епізоди першого сезону "Сексуальної освіти" для Netflix.

Повідомляється, що Херрон також буде співавторкою сценарію.

Продюсуванням займатиметься продюсерська компанія Марго Роббі LuckyChap (якою Роббі керує разом з Томом Акерлі, Джозі Макнамарою та Софією Керр) спільно з Роєм Лі та Мірі Юн з Vertigo Entertainment, а також самою Electronic Arts.

На цьому етапі немає жодних інших подробиць про майбутній проєкт. Єдине, що можна сказати точно, – це буде саме фільм, а не серіал. Принаймні так, судячи з оголошення, планують це зараз. Однак не варто виключати ймовірності того, що в процесі планування й написання сценарію щось зміниться, адже подібні випадки траплялися вже багато разів.

Створена культовим ігровим дизайнером Віллом Райтом (творцем новаторської гри SimCity 1989 року), гра The Sims була вперше випущена на початку 2000 року. Маючи за плечима понад два десятиліття сиквелів та доповнень (і понад 200 мільйонів проданих копій), The Sims є однією з найбільш продаваних серій відеоігор усіх часів.