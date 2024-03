Продюсерская компания Марго Робби экранизирует одну из самых популярных игр всех времен

14:01

В последнее время киноадаптации популярных игр появляются все чаще. Мы уже увидели сериал по The Last of Us, аниме Arcane, фильм Uncharted, ожидаем такие проекты как Fallout, Borderlands, BioShock, God of War, Assassin's Creed и многие другие. К этому длинному списку теперь добавляется еще одно название, которое, честно говоря, крайне трудно представить на экране, поскольку эта игра не имеет сюжета.