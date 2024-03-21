Продюсерская компания Марго Робби экранизирует одну из самых популярных игр всех времен

В последнее время киноадаптации популярных игр появляются все чаще. Мы уже увидели сериал по The Last of Us, аниме Arcane, фильм Uncharted, ожидаем такие проекты как Fallout, Borderlands, BioShock, God of War, Assassin's Creed и многие другие. К этому длинному списку теперь добавляется еще одно название, которое, честно говоря, крайне трудно представить на экране, поскольку эта игра не имеет сюжета.

Новая экранизация

На этот раз речь идет о крайне популярной во всем мире игре The Sims от EA Games. Эта серия, которая сейчас насчитывает четыре части и готовится к выпуску пятой, является симулятором жизни, где вам нужно управлять персонажами, проходя с ними все этапы, – от рождения до смерти и даже дальше.

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Режиссером проекта станет Кейт Херрон, которая ранее сняла первый сезон "Локи" для Disney+ и четыре эпизода первого сезона "Сексуального образования" для Netflix.

Сообщается, что Херрон также будет соавтором сценария.

Продюсированием будет заниматься продюсерская компания Марго Робби LuckyChap (которой Робби руководит вместе с Томом Акерли, Джози Макнамарой и Софией Керр) совместно с Роем Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment, а также самой Electronic Arts.

На данном этапе нет никаких других подробностей о предстоящем проекте. Единственное, что можно сказать точно, – это будет именно фильм, а не сериал. По крайней мере так, судя по объявлению, планируют это сейчас. Однако не стоит исключать вероятности того, что в процессе планирования и написания сценария что-то изменится, ведь подобные случаи случались уже много раз.

Созданная культовым игровым дизайнером Уиллом Райтом (создателем новаторской игры SimCity 1989 года), игра The Sims была впервые выпущена в начале 2000 года. Имея за плечами более двух десятилетий сиквелов и дополнений (и более 200 миллионов проданных копий), The Sims является одной из самых продаваемых серий видеоигр всех времен.