Blizzard Entertainment співпрацювали з брендом Han Kjøbenhavn над створенням одягу, натхненного Diablo 4, який дебютував на Міланському тижні моди.

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За лічені місяці до довгоочікуваного релізу Diablo 4 усі погляди прикуті до маркетингової кампанії культової RPG.

У рамках неї, Blizzard Entertainment неочікувано повідомили про своє партнерство з компанією одягу Han Kjøbenhavn під час тижня моди в Мілані, на якому вперше було представлено кілька костюмів на тематику Diablo.

Одяг, натхненний Diablo 4 / фото з інстаграму Han Kjøbenhavn

Художній керівник бренду Han Kjøbenhavn – Яннік Віккельсо Давідсен розробив одяг для подіумів, який, як він сказав у коментарі для NME, був "натхненний темною стороною" Diablo 4.

Одяг, натхненний Diablo 4 / фото з інстаграму Han Kjøbenhavn

Для мене темрява – це краса. Як збалансувати ці дві речі?, – сказав Давідсен про своє основне завдання.

Хоча декому з геймерів може бути важко помітити зв'язок між наведеними вище вбраннями Міланського тижня моди та Diablo 4, така промоція стала першою у своєму роді та свідчить про одне – наступна частина легендарної серії вже не за горами.

Після тривалої затримки та кількох перенесень Diablo 4 нарешті вийде в червні цього року.