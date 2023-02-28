Blizzard Entertainment співпрацювали з брендом Han Kjøbenhavn над створенням одягу, натхненного Diablo 4, який дебютував на Міланському тижні моди.
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За лічені місяці до довгоочікуваного релізу Diablo 4 усі погляди прикуті до маркетингової кампанії культової RPG.
У рамках неї, Blizzard Entertainment неочікувано повідомили про своє партнерство з компанією одягу Han Kjøbenhavn під час тижня моди в Мілані, на якому вперше було представлено кілька костюмів на тематику Diablo.
Одяг, натхненний Diablo 4 / фото з інстаграму Han Kjøbenhavn
Художній керівник бренду Han Kjøbenhavn – Яннік Віккельсо Давідсен розробив одяг для подіумів, який, як він сказав у коментарі для NME, був "натхненний темною стороною" Diablo 4.
Одяг, натхненний Diablo 4 / фото з інстаграму Han Kjøbenhavn
Для мене темрява – це краса. Як збалансувати ці дві речі?, – сказав Давідсен про своє основне завдання.
Хоча декому з геймерів може бути важко помітити зв'язок між наведеними вище вбраннями Міланського тижня моди та Diablo 4, така промоція стала першою у своєму роді та свідчить про одне – наступна частина легендарної серії вже не за горами.
Після тривалої затримки та кількох перенесень Diablo 4 нарешті вийде в червні цього року.