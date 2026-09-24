Повернення легенди та оновлені позиції

Легендарний кіберспортсмен здобув разом із OG дві поспіль перемоги на турнірах The International у 2018 та 2019 роках. Після третього місця на The International 2024 кіберспортсмен вирішив завершити професійну кар'єру, однак майже через два роки повернувся на сцену у складі LGD Gaming на The International 2026. Тепер гравець знову приєднався до рідного клубу після чотирирічної перерви, пише GosuGamers.

Окрім досвідченого мідлейнера, організація підсилила ростер іншими гравцями. Керрі Джон Ентоні "Natsumi-" Варгас та саппорт п'ятої позиції Ролен Андрей Габріель "skem" Онг зберегли свої місця у стартовому складі. До них приєднався офлейнер Валерій "SSS" Лазарєв, якого клуб взяв в оренду у PARIVISION. Також ростер поповнив саппорт Іван "OneJey" Живицький, який раніше виступав за Virtus.pro, L1GA TEAM та Chimera Esports.

Новим тренером колективу став бразильський фахівець Ігор "kaffs" Фуртадо. Раніше він досяг значних успіхів із клубом HEROIC, вигравши турніри PGL Wallachia Season 2 та FISSURE Universe: Episode 7. Минулого сезону фахівець вже працював із Topson у складі LGD, після чого вирішив продовжити кар'єру за межами Південної Америки.

Перше випробування для оновленого ростера

Попри кардинальні зміни у ростері, команда вже готується до першого офіційного випробування. Наступним турніром для OG стане BLAST Slam VIII, який пройде з 29 вересня по 11 жовтня 2026 року. Груповий етап змагань відбудеться в онлайні, а стадію плей-оф прийматиме Мальта. У турнірі візьмуть участь 16 колективів, які розіграють призовий фонд у розмірі 750 тисяч доларів.