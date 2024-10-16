Пухнасте ультранасилля: огляд гри Squirrel with a Gun, яка вийшла на консолях

Squirrel with a Gun – це неочікувано кумедна і захоплива гра-пісочниця з химерним сюжетом. Ви керуєте білкою, яка здатна посіяти хаос у невеличкому районі передмістя. Власникам ПК гра відома вже кілька місяців, адже з'явилася ще у серпні, а от консольні геймери дочекалися релізу лише 15 жовтня.

В Україні Squirrel with a Gun коштує 649 гривень в PS Store, що не така вже й значна ціна для власників PlayStation, однак, чи вартує гра цих грошей? Редакція Games 24 оцінила тайтл тож далі ми поділимося власними враженнями.

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Перш за все, варто наголосити, що це одна з тих ігор, яка хоч і захоплює своєю концепцією, однак доволі швидко стає одноманітною через особливості геймплею та загальну поверхневість. Однак, на щастя, гра не є тривалою і здатна подарувати вам концентровані веселощі протягом кількох годин, або вечорів.

Крім того, вона не позбавлена технічних огріхів, але це не впливає на ігролад і подекуди навіть гармонічно доповнює загальний рівень абсурду, який відбувається на екрані.

Гра черпає натхнення з таких тайтлів, як Untitled Goose Game, Octodad: Dadliest Catch та Goat Simulator. З останньою у Squirrel with a Gun найбільше паралелей, але всі ці ігри пов'язує одна проста ідея – тварини спричиняють хаос у містечку, творять незрозуміло що задля того, щоб подарувати радість і задоволення геймеру.



Білка у місті / Фото 24 Канал

З чого все починається

У Squirrel with a Gun наш пухнастий герой здобуває свій перший пістолет від незграбного урядового агента, який у своїх жалюгідних спробах завадити нам викрасти загадковий золотий жолудь програє істоті. Далі ж клубок нестабільності чинить хаос в намаганні покинути лабораторію, виривається в містечко повне людей.

Механіка поводження зі зброєю є одним з ключових елементів гри. Це не просто спосіб боротьби з противниками, чи можливість пограбувати людину спрямувавши на неї ствол – це один зі шляхів переміщення локаціями.

Коли ми вириваємося з лабораторії, яка знайомить нас з основними елементами гри, до наших послуг кілька різноманітних локацій з цікавими випробуваннями, загадками, боями та зонами для розваг і трюків. І варто сказати, що гра попри ненайкраще реалізоване керування, здатна одразу ж захопити. Спершу вам просто цікаво, що буде далі, на що ще здатна ця істота.

З часом, авжеж, азарт спадає, все стає більш передбачуваним та одноманітним, але не позбавленим випробувань та задоволення, і про це варто поговорити детальніше.

Сюжет, або щось на нього схоже

Так, він тут є, як не дивно, хоч ніхто вам нічого не пояснює, адже події просто стають. Головна мета – знайти батька і матір та перемогти обидвох у протистояннях. Для цього спершу потрібно підготуватися: зібрати трохи горіхів, обміняти їх на зброю та транспорт, знайти відповідний одяг (деякі вбрання дають перевагу у вигляді стійкості до вибухів).

Також варто прокачати зброю, а точніше її здатність кілька разів перезаряджатися – для цього слід зібрати певну кількість спеціальних елементів на карті.



Father – перший головний противник білки / Фото 24 Канал

Місто у грі розбите на зони, кожна з яких вимагатиме від вас певну кількість золотих горіхів, вбрання та інших елементів для того, щоб вважатися пройденою. Деякі з цих зон закриті до моменту, поки ви не переможете боса, або не виконаєте певних завдань. Вони тут, до речі, відносно прості, хоч деякі не завжди інтуїтивно зрозумілі

А проте, практично кожне виконане завдання чи досягнення приноситиме вам не лише задоволення від прогресу, але й протягом самого проходження.

Рано чи пізно все надоїдає

Спочатку грати за білку, озброєну різноманітною зброєю, включаючи пістолети, гвинтівки і навіть гранатомети, здається дуже цікавим та веселим. Ви б'єтеся з агентами, що нагадують Агента Сміта з "Матриці", але вони не становлять для вас значної загрози, що робить ці сутички не надто захоплюючими.

Для кожної зброї є унікальне добивання, що дозволяє виконувати ефектні захоплення, але новизна швидко вивітрюється через обмежену різноманітність анімацій та ворогів. Цікавість викликають лише боси, які змушують справді зануритися в бій на кілька хвилин, зосередитися і підібрати певну тактику.

Боротьба, яка могла б стати центральною механікою, вже через короткий час починає здаватися надто повторюваною, тож, швидше за все, вже зовсім скоро ви старатиметеся уникати противників, як дрібної перепони, зосередившись на виконанні завдань. І саме вони реалізовані тут дуже непогано і фактично рятують гру.



Squirrel with a Gun / Фото 24 Канал

Дослідження світу та трофеї

У той час як боївка намагаються вразити, але доволі швидко стає нудною, дослідження світу, розв'язування загадок, виконання завдань та платформінг приносять більш тривалу насолоду. Особливо завдяки використанню зброї, такої як пістолети-кулемети або ракетниці, щоб підняти білку в повітря.

Цей елемент додає цікавого повороту до типової формули платформера і саме ця механіка є більш захопливою, ніж перестрілки з противниками (за вийнятком босів, які змушують попрацювати та проявити креативність) дозволяючи гравцям долати перешкоди та досягати нових висот у творчий спосіб.

Попри те, що вони не є особливо складними, елементи платформера залишаються однією з найсильніших сторін гри. І все ж на карті є кілька зон, які змусять вас почухати голову і витратити трохи часу для того, щоб зрозуміти, як туди дістатися.

Також слід звернути увагу на деякі ігрові події, або загадки. Наприклад, вам доведеться знайти нареченого, який кудись зник у той час, як його майбутня дружина чекає його біля вівтаря заливаючись слізьми. Або ж ви зустрінете самотнього засмученого чоловіка у сквері зі святковим ковпаком на голові, який, мабуть, хотів би відсвяткувати день народження, але не має торта. Чи сім'ю за столом, яка вимагає обід, але для цього вам спершу потрібно підсмажити м'ясо.



У місті є чим зайнятися для пухнастої білки / Фото 24 Канал

І таких подій у грі достатньо. Вони прикрашають її та додають різноманітності. Деякі загадки простіші, а над деякими доведеться подумати чи побігати, щоб правильно все вирішити.

Бої з босами і темп проходження

У грі є кілька боїв з босами, які намагаються урізноманітнити те, що відбувається навколо. Вони дійсно освіжають доволі розмірений геймплей і роблять гру дещо більш динамічною. Коли маленька, тендітна хоч і божевільна білка вперше зіштовхується з гігантським танком, це вносить цікавий дисонанс, а весь бій приносить задоволення.

Але хоч ці сутички вносять трохи різноманітності, вони все ж надто короткі та рідкісні. Річ у тім, що вони додають грі необхідної енергії, але відсутність схожих подій впродовж усієї гри змушують відчувати втрачений потенціал.



Squirrel with a Gun подарує вам задоволення / Фото 24 Канал

І все ж з огляду на невелику тривалість гри загалом, це не відчувається, як щось справді проблемне. Вони швидше дають зрозуміти, якими різноманітними та динамічними могли б бути інші сутички з противниками, а їх все ж хотілося б більше саме у такому вигляді.

Підсумок!

Squirrel with a Gun – це дуже непогана реалізація чудової концепції, яка швидко захоплює і приносить чимало задоволення. Гра виконує своє головне завдання – дозволяє вам гарно відпочити, трохи посміятися і добряче розважитися.



Не варто смикатися, коли перед вами білка з гранатометом / Фото 24 Каналу

Так, вона доволі швидко втрачає свою привабливість, але так стається майже з кожною грою в такому стилі. Зрештою хаос пісочниці та елементи платформера здатні подарувати насолоду від дослідження та виконання завдань.

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Залишається сподіватися на краще продовження, яке розкриє потенціал, який захований в блискучій ідеї. Якщо ж чекаєте на оцінку, та пораду, то це точно 10 золотих жолудів з 10 за шкалою білки, а сама гра варта уваги і, швидше за все, стане чудовим відкриттям для багатьох, яке допоможе перемкнутися та відпочити на вихідних після робочого тижня.

Крім того, ця гра, швидше за все, часто зустрічатиметься на розпродажах, тож принагідно не втратьте шансу влаштувати пухнасте божевілля на вуличках невеликого передмістя.