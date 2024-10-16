В Украине Squirrel with a Gun стоит 649 гривен в PS Store, что не такая уж и внушительная цена для владельцев PlayStation, однако, стоит ли игра этих денег? Редакция Games 24 оценила тайтл и дальше мы поделимся собственными впечатлениями.

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Прежде всего, стоит отметить, что это одна из тех игр, которая хоть и захватывает своей концепцией, однако довольно быстро становится однообразной из-за особенностей геймплея и общей поверхностности. Однако, к счастью, игра не является длительной и способна подарить вам концентрированное веселье в течение нескольких часов, или вечеров.

Кроме того, она не лишена технических огрехов, но это не влияет на игролад и иногда даже гармонично дополняет общий уровень абсурда, который происходит на экране.

Игра черпает вдохновение из таких тайтлов, как Untitled Goose Game, Octodad: Dadliest Catch и Goat Simulator. С последней в Squirrel with a Gun больше всего параллелей, но все эти игры связывает одна простая идея – животные вызывают хаос в городке, творят непонятно что для того, чтобы подарить радость и удовольствие геймеру.



Белка в городе / Фото 24 Канал

С чего все начинается

В Squirrel with a Gun наш пушистый герой получает свой первый пистолет от неуклюжего правительственного агента, который в своих жалких попытках помешать нам похитить загадочный золотой желудь проигрывает существу. Далее же клубок нестабильности творит хаос в попытке покинуть лабораторию, вырывается в городок полный людей.

Механика обращения с оружием является одним из ключевых элементов игры. Это не просто способ борьбы с противниками, или возможность ограбить человека направив на него ствол – это один из путей перемещения по локациям.

Когда мы вырываемся из лаборатории, которая знакомит нас с основными элементами игры, к нашим услугам несколько разнообразных локаций с интересными испытаниями, загадками, боями и зонами для развлечений и трюков. И стоит сказать, что игра несмотря на не самое лучшее реализованное управление, способна сразу же увлечь. Сначала вам просто интересно, что будет дальше, на что еще способно это существо.

Со временем, конечно, азарт спадает, все становится более предсказуемым и однообразным, но не лишенным испытаний и удовольствия, и об этом стоит поговорить подробнее.

Сюжет, или что-то на него похожее

Да, он здесь есть, как ни странно, хоть никто вам ничего не объясняет, ведь события просто становятся. Главная цель – найти отца и мать и победить обоих в противостояниях. Для этого сперва нужно подготовиться: собрать немного орехов, обменять их на оружие и транспорт, найти подходящую одежду (некоторые наряды дают преимущество в виде устойчивости к взрывам).

Также стоит прокачать оружие, а точнее его способность несколько раз перезаряжаться – для этого следует собрать определенное количество специальных элементов на карте.



Father – первый главный противник белки / Фото 24 Канал

Город в игре разбит на зоны, каждая из которых потребует от вас определенное количество золотых орехов, нарядов и других элементов для того, чтобы считаться пройденной. Некоторые из этих зон закрыты до момента, пока вы не победите босса, или не выполните определенных заданий. Они здесь, кстати, относительно простые, хоть некоторые не всегда интуитивно понятны

Тем не менее, практически каждое выполненное задание или достижение будет приносить вам не только удовольствие от прогресса, но и в течение самого прохождения.

Рано или поздно все надоедает

Сначала играть за белку, вооруженную разнообразным оружием, включая пистолеты, винтовки и даже гранатометы, кажется очень интересным и веселым. Вы сражаетесь с агентами, напоминающие Агента Смита из "Матрицы", но они не представляют для вас значительной угрозы, что делает эти схватки не слишком увлекательными.

Для каждого оружия есть уникальное добивание, что позволяет выполнять эффектные захваты, но новизна быстро выветривается из-за ограниченного разнообразия анимаций и врагов. Интерес вызывают лишь боссы, которые заставляют действительно погрузиться в бой на несколько минут, сосредоточиться и подобрать определенную тактику.

Борьба, которая могла бы стать центральной механикой, уже через короткое время начинает казаться слишком повторяющейся, поэтому, скорее всего, уже совсем скоро вы будете стараться избегать противников, как мелкой преграды, сосредоточившись на выполнении задач. И именно они реализованы здесь очень неплохо и фактически спасают игру.



Squirrel with a Gun / Фото 24 Канал

Исследование мира и трофеи

В то время как боевка пытаются поразить, но довольно быстро становится скучной, исследования мира, решения загадок, выполнения задач и платформинг приносят более длительное наслаждение. Особенно благодаря использованию оружия, такого как пистолеты-пулеметы или ракетницы, чтобы поднять белку в воздух.

Этот элемент добавляет интересного поворота к типичной формуле платформера и именно эта механика является более увлекательной, чем перестрелки с противниками (за исключением боссов, которые заставляют поработать и проявить креативность) позволяя игрокам преодолевать препятствия и достигать новых высот творческим способом.

Несмотря на то, что они не являются особо сложными, элементы платформера остаются одной из самых сильных сторон игры. И все же на карте есть несколько зон, которые заставят вас почесать голову и потратить немного времени для того, чтобы понять, как туда добраться.

Также следует обратить внимание на некоторые игровые события, или загадки. Например, вам придется найти жениха, который куда-то исчез в то время, как его будущая жена ждет его у алтаря заливаясь слезами. Или же вы встретите одинокого расстроенного мужчину в сквере с праздничным колпаком на голове, который, видимо, хотел бы отпраздновать день рождения, но не имеет торта. Или семью за столом, которая требует обед, но для этого вам сначала нужно поджарить мясо.



В городе есть чем заняться для пушистой белки / Фото 24 Канал

И таких событий в игре достаточно. Они украшают ее и добавляют разнообразия. Некоторые загадки проще, а над некоторыми придется подумать или побегать, чтобы правильно все решить.

Бои с боссами и темп прохождения

В игре есть несколько боев с боссами, которые пытаются разнообразить то, что происходит вокруг. Они действительно освежают довольно размеренный геймплей и делают игру несколько более динамичной. Когда маленькая, хрупкая хоть и сумасшедшая белка впервые сталкивается с гигантским танком, это вносит интересный диссонанс, а весь бой приносит удовольствие.

Но хоть эти схватки вносят немного разнообразия, они все же слишком короткие и редкие. Дело в том, что они добавляют игре необходимой энергии, но отсутствие похожих событий на протяжении всей игры заставляют чувствовать утраченный потенциал.



Squirrel with a Gun подарит вам удовольствие / Фото 24 Канал

И все же учитывая небольшую продолжительность игры в целом, это не ощущается, как что-то действительно проблемное. Они скорее дают понять, какими разнообразными и динамичными могли бы быть другие схватки с противниками, а их все же хотелось бы больше именно в таком виде.

Итог!

Squirrel with a Gun – это очень неплохая реализация замечательной концепции, которая быстро захватывает и приносит немало удовольствия. Игра выполняет свою главную задачу – позволяет вам хорошо отдохнуть, немного посмеяться и хорошенько развлечься.



Не стоит дергаться, когда перед вами белка с гранатометом / Фото 24 Канала

Да, она довольно быстро теряет свою привлекательность, но так происходит почти с каждой игрой в таком стиле. В конце концов хаос песочницы и элементы платформера способны подарить наслаждение от исследования и выполнения задач.

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Остается надеяться на лучшее продолжение, которое раскроет потенциал, который спрятан в блестящей идее. Если же ждете оценку, и совет, то это точно 10 золотых желудей из 10 по шкале белки, а сама игра достойна внимания и, скорее всего, станет замечательным открытием для многих, которое поможет переключиться и отдохнуть на выходных после рабочей недели.

Кроме того, эта игра, скорее всего, часто будет встречаться на распродажах, поэтому попутно не упустите шанса устроить пушистое безумие на улочках небольшого пригорода.