По словам Брюса Несмита, ведущего дизайнера Skyrim и бывшего директора по дизайну в Bethesda, причины этих ошибок не являются тайной для разработчиков. В недавнем интервью VideoGamer Несмит объяснил, что сложность игр Bethesda является основной причиной частых багов.

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Сложная природа игр Bethesda

Игры Bethesda являются масштабными по объему, предлагая игрокам разнообразный игровой опыт и сложные иногда запутанные миры, полны динамических взаимодействий. По словам Несмита, такой уровень сложности делает неизбежным то, что баги будут проскальзывать.

Когда разработчик выпускает игру, он знает все, что в ней сломано, это не секрет,

– сказал Несмит.

Он отметил, что разработчики часто знают о многих багах, с которыми столкнутся игроки, но они одновременно сталкиваются с трудным решением, когда нужно наконец прекратить полировку и выпустить игру.

"У вас есть список из 700 багов или около того, и они все равно останутся в игре, потому что вы не можете исправить все", – добавил он.

Для Bethesda задержка игры для исправления каждой ошибки означала бы бесконечный цикл доработки без достижения совершенства. Поэтому студия в конце концов принимает решение о релизе, зная, что некоторые проблемы остаются нерешенными.

Баланс между разнообразием геймплея и полировкой

Несмит также признал, что Bethesda могла бы тратить больше времени на полировку своих игр. Однако он считает, что подход студии к разработке игр сосредоточен на предоставлении широкого спектра игровых возможностей, что может компенсировать некоторые технические несовершенства.

Но он также отметил, что разнообразие их игр позволяет игрокам не замечать определенных недостатков.

NPC, который некоторое время бегает на месте перед стеной, выглядит приемлемо, если вы можете сделать с ним 17 различных вещей, тогда как в большинстве других игр вы можете сделать с ним только пару вещей,

– говорит Несмит.

Этот компромисс между богатством игрового процесса и наличием багов стал определяющей характеристикой игр Bethesda. Игроки могут столкнуться с глюками, но глубина игрового мира часто компенсирует эти недостатки.

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Bethesda работает над The Elder Scrolls VI

Следующим долгожданным проектом Bethesda является The Elder Scrolls VI. Фанаты с нетерпением ждут, какой выйдет игра, но, учитывая историю студии, некоторые могут загадываться над вопросом, насколько "сломанной" будет следующая часть.

Как предполагает Несмит, сложность игр Bethesda может привести к тому, что баги станут просто частью игрового процесса – приемлемой ценой за огромные, сложные миры, которые создает студия.