Инцидент случился еще в августе 2024 года и коснулся одного из серверов компании. С тех пор инфраструктура была восстановлена. Однако в течение прошлых выходных из внутренней сети компании началась утечка конфиденциальной информации, что привело к огласке инцидента.

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Насколько все серьезно

По данным Game Freak, хакерская атака скомпрометировала персональные данные более 2600 сотрудников и партнеров компании.

Кроме того, в интернет были загружены различные конфиденциальные материалы, связанные с проектами студии. Среди утечки данных:

прототипы игр Game Freak,

рабочие сборки,

исходные коды некоторых игр,

разнообразная информация, связанная как с выпущенными, так и с будущими проектами.

А тем временем Известный миллиардер заявил, что он является лучшим игроком в Civilization во всем мире

Хотя Game Freak признала факт утечки, компания не сообщила, когда именно ей стало известно об атаке, а также не предоставила подробностей о том, почему утечка информации произошла именно сейчас.