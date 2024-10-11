Марк Цукерберг любит управлять мирами

Основатель и многолетний генеральный директор Meta говорит, что так много играл в Civilization на ПК, что является лучшим игроком в мире. По его словам, он был бы шокирован, если бы кто-то другой смог обыграть его в матче, говорится в недавнем интервью изданию Pubity.

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В какой-то момент видео, которое сейчас вирусится в TikTok, Цукерберг говорит, что его жена, с которой он женился в 2012 году, недавно заметила, как много времени он проводит за игрой.

Присцилла посмотрела на мою учетную запись в Steam на днях и сказала: "Что?! Ты сыграл в нее больше тысячи часов?"

– вспоминает Цукерберг.

Он говорит, что хочет стать лучшим в мире в Civilization, и даже предложил проводить стримы, соревнуясь с другими людьми, чтобы доказать свое мастерство.

"Что касается стратегических игр, то, скорее всего, я хочу стать лучшим в мире в Civilization. Я думаю, что в какой-то момент я должен сделать что-то вроде стрима на Twitch, где я играю с кем-то, потому что я вполне убежден, что я близок к статусу гроссмейстера. Я был бы удивлен, если бы кто-то в мире смог меня в этом обыграть", – говорит он, почему-то забывая, что функция прямых трансляций присутствует в его собственных соцсетях Facebook и Instagram. Более того, компания годами безуспешно пыталась заставить людей транслировать там игры.

Так или иначе, на Reddit реакция на это была примерно такой, как и следовало ожидать: несколько человек отметили, что они провели в Civilization больше часов, заявляя, что показатель Цукерберга – это не так уж и много. Более того, они выражают уверенность, что могли бы победить майльрдера в онлайне.

Будет весьма интересно увидеть Цукерберга на стриме в его новом амплуа модного и молодежного инфлюенсера. Возможно, это спасет его кошмарную репутацию изолированного от человечества торговца данными и заставит пользователей интернета прекратить сравнивать его с роботами и рептилоидами.