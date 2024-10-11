Марк Цукерберг любить керувати світами

Засновник і багаторічний генеральний директор Meta каже, що так багато грав у Civilization на ПК, що є найкращим гравцем у світі. За його словами, він був би шокований, якби хтось інший зміг обіграти його в матчі, йдеться в нещодавньому інтерв'ю виданню Pubity.

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У якийсь момент відео, яке зараз віруситься в TikTok, Цукерберг каже, що його дружина, з якою він узяв шлюб у 2012 році, нещодавно помітила, як багато часу він проводить за грою.

Прісцилла подивилася на мій обліковий запис у Steam днями і сказала: "Що?! Ти зіграв у неї більше тисячі годин?"

– пригадує Цукерберг.

Він каже, що хоче стати найкращим у світі в Civilization, і навіть запропонував проводити стріми, змагаючись з іншими людьми, щоб довести свою майстерність.

"Що стосується стратегічних ігор, то, швидше за все, я хочу стати найкращим у світі в Civilization. Я думаю, що в якийсь момент я повинен зробити щось на кшталт стріму на Twitch, де я граю з кимось, тому що я цілком переконаний, що я близький до статусу гросмейстера. Я був би здивований, якби хтось у світі зміг мене в цьому обіграти", – каже він, чомусь забуваючи, що функція прямих трансляцій присутня у його власних соцмережах Facebook та Instagram. Ба більше, компанія роками безуспішно намагалася змусити людей транслювати там ігри.

Так чи інакше, на Reddit реакція на це була приблизно такою, як і слід було очікувати: кілька людей зазначили, що вони провели в Civilization більше годин, заявляючи, що показник Цукерберга – це не так вже й багато. Ба більше, вони висловлюють упевненість, що могли б перемогти мільярдера в онлайні.

Буде вельми цікаво побачити Цукерберга на стрімі в його новому амплуа модного та молодіжного інфлюенсера. Можливо, це врятує його кошмарну репутацію ізольованого від людства торгівця даними й змусить користувачів інтернету припинити порівнювати його з роботами та рептилоїдами.