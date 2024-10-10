Що буде далі

Про той факт, що NAVI проходять на наступний етап IEM Rio, ми знали ще вчора. Інтригою лишалося те, чи потраплять вони одразу у півфінал чи в чвертьфінал. У вчорашній грі проти FURIA українська команда, на жаль, програла, тож спочатку зіграє у чвертьфіналі, показує звіт Liquipedia.

Раніше NAVI стали на крок ближчі до кваліфікації на турнірі IEM Rio з Counter-Strike 2

Згідно з оновленою сіткою, тепер NAVI 11 жовтня гратиме з Virtus.pro , які вчора перемогли MongolZ, а переможець цієї гри зустрінеться у півфіналі 12 жовтня з HEROIC.

, які вчора перемогли MongolZ, а переможець цієї гри зустрінеться у півфіналі 12 жовтня з HEROIC. Паралельно з цим Vitality зіграє з MOUZ, а переможець потім зустрінеться з FURIA у півфіналі.

Нарешті, переможці обох півфіналів зустрінуться в ґрандфіналі 13 жовтня.

Як пройшла гра між Natus Vincere і FURIA

В цій останній на сьогодні грі FURIA повністю домінувала на обох картах, які зіграли команди, навіть на Mirage, де Natus Vincere здобули 12 перемог у своїх останніх 13 матчах. Карта Nuke завершилася рахунком 10:13 на користь FURIA, а Mirage 4:13, також на користь бразильців.

Момент перемоги FURIA: відео

Нагадаємо, команди борються за головний приз у 100 000 доларів. Друге місце очікує нагорода в 42 000 доларів, а третє і четверте – 20 000 доларів. П'яте та шосте місця заберуть по 10 000 доларів. Тож яке б місце не зайняла команда NAVI, з порожніми руками гравці вже точно не підуть.

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