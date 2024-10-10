Что будет дальше

О том факте, что NAVI проходят на следующий этап IEM Rio, мы знали еще вчера. Интригой оставалось то, попадут ли они сразу в полуфинал или в четвертьфинал. Во вчерашней игре против FURIA украинская команда, к сожалению, проиграла, поэтому сначала сыграет в четвертьфинале, показывает отчет Liquipedia.

Ранее NAVI стали на шаг ближе к квалификации на турнире IEM Rio по Counter-Strike 2

Согласно обновленной сетке, теперь NAVI 11 октября будет играть с Virtus.pro , которые вчера победили MongolZ, а победитель этой игры встретится в полуфинале 12 октября с HEROIC.

, которые вчера победили MongolZ, а победитель этой игры встретится в полуфинале 12 октября с HEROIC. Параллельно с этим Vitality сыграет с MOUZ, а победитель затем встретится с FURIA в полуфинале.

Наконец, победители обоих полуфиналов встретятся в грандфинале 13 октября.

Как прошла игра между Natus Vincere и FURIA

В этой последней на сегодня игре FURIA полностью доминировала на обеих картах, которые сыграли команды, даже на Mirage, где Natus Vincere одержали 12 побед в своих последних 13 матчах. Карта Nuke завершилась со счетом 10:13 в пользу FURIA, и Mirage 4:13, также в пользу бразильцев.

Момент победы FURIA: видео

Напомним, команды борются за главный приз в 100 000 долларов. Второе место ожидает награда в 42 000 долларов, а третье и четвертое – 20 000 долларов. Пятое и шестое места заберут по 10 000 долларов. Так что какое бы место не заняла команда NAVI, с пустыми руками игроки уж точно не уйдут.

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