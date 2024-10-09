Як це було

Наразі тривають групові стадії. Natus Vincere перемогли спочатку Imperial, поки Liquid розбили команду COL. Паралельно FURIA обіграли FaZe, а MOUZ обійшли paiN. Після цього NAVI зустрілися з Liquid, а FURIA з MOUZ. На наступному етапі нас чекає гра між NAVI та FURIA, яка очікується вже завтра, 9 жовтня, згідно з даними Liquipedia.

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Перемогою над Team Liquid і виходом у фінал верхньої сітки групи A команда Natus Vincere фактично гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Хоча їй ще належить зіграти з FURIA, будь-який результат означає потрапляння до фінальних стадій. Переможець цього матчу потрапить одразу у півфінал, команда, що програє – у чвертьфінал.

Як повідомляє HLTV, NAVI програли карту Inferno з результатом 4:13, але виграли дві наступні – Dust2 13:5, Ancient 13:11. Зазначається, що найкраще себе показали Юстінас "jL" Лекавічюс і Міхай "iM" Іван, які набрали близько 100 ADR і допомогли своїй команді відповісти на перший програш.

Нагадаємо, призовий фонд турніру складає 250 000 доларів, з яких 100 000 доларів забере переможець. Судячи з результатів групи B, плей-офф NAVI розділять із HEROIC і Vitality, а також або з MOUZ, або з FaZe, залежно від того, хто переможе на поєдинку 9 жовтня, який розпочнеться через 7 годин.

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