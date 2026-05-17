Rockstar "ув'язнять" журналістів для написання оглядів GTA 6 – розкрито унікальний план студії

У мережі з'явилася інформація про те, яку унікальну систему нібито вигадали в Rockstar для оглядачів GTA 6 задля того аби вберегтися від "зливів" перед релізом гри.

Реліз GTA 6 стане найбільшою подіїєю в історію геймінгу, тож Rockstar підходять до нього з максимальною відповідальністю. Зокрема, у мережі з'явилася інформація про те, на що будуть змушені піти журналісти, які робитимуть огляд гри, інформує 24 Канал.

GTA 6 та проблеми зі "зливами"

Розробку Grand Theft Auto VI уже кілька років переслідують масштабні проблеми з безпекою. У вересні 2022 року, хакер виклав у мережу величезну кількість матеріалів з раннього білду гри. Видання Axios назвало цей інцидент "одним з найбільш шокуючих витоків даних в історії відеоігор".

Зрештою, навіть перший трейлер гри потрапив у мережу незаплановано, тож розробникам довелося терміново опублікувати його раніше, ніж планувалося, про що сама студія повідомила в X.

Відтоді було ще кілька дрібніших інцидентів, які врешті призвели до того, що у 2024 році Rockstar вирішили примусово повернути працівників до п'ятиденного робочого тижня в офісі, заборонивши віддалену роботу.

Як стало відомо журналістам Bloomberg, це було зумовлено саме страхом нових "зливів".

Схоже, що усі ці ситуації зародили в головах босів Rockstar та Take-Two неабияку параною і змусили їх вигадати унікальний спосіб написання оглядів для гри від провідних спеціалістів індустрії.

Що вигадали в Rockstar для оглядачів гри?

Бразильські журналісти Педро Енріке та Лутті Ліппе обговорили цікаву інформацію в подкасті "X do Controle".

Зокрема, Ліппе зробив сміливу заяву, припустивши як саме проходитиме написання рецензій на гру. За його інформацією, студія не пропонуватиме коди для оглядів та не надсилатиме нікому фізичних копій Grand Theft Auto 6.

Натомість, Rockstar та Take-Two можуть організувати закритий показ для представників ЗМІ, де ті й зможуть оцінити проєкт.

Чи можу я про це говорити? Та напевно можу. Схоже, що буде якийсь оглядовий "івент". Вони збираються покликати журналістів залишитися на кілька днів, щоб не було "зливів",

– стверджує Лутті.

З першого погляду система вельми нагадує Конклав, який збирається для обрання нового Папи римського. Схоже, що журналістів також збираються позбавити зв'язків із зовнішнім світом та пильно стежитимуть аби вони не змогли розбовкати нічого раніше дозволеного.

З огляду на масштаб події, навіть один єдиний код чи фізична копія GTA 6, що потрапить не в ті руки може наробити величезної біди для Take-Two.

Отож, інформація, чи скоріше припущення, бразильських журналістів зовсім не звучить як щось божевільне.

Коли вийде проєкт?

Реліз GTA 6 відбудеться 19 листопада 2026 року на консолях Xbox Series X|S та PS5.

Отож, провідним рецензентам індустрії не варто планувати нічого важливого на кілька тижнів перед тим на випадок, якщо Rockstar справді вирішать створити прецедент "оглядового конклаву" для GTA 6.