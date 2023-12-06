Невеликий турнір з Counter-Strike 2 вмить став значно цікавішим завдяки дебюту у професійному кіберспорті відомого українського футболіста, повідомляє 24 Канал.

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Турнір United21 Season 9 з призовим фондом у скромні 5 тисяч доларів важко назвати чимось важливим для світу кіберспорту, однак на ньому все ж трапилася доволі цікава ситуація.

Річ у тому, що у змаганні бере участь кіберспортивний колектив Passion UA, власником якого є футболіст лондонського Арсеналу Олександр Зінченко.

Перед важливим матчем проти команди Illyrians, в одного з гравців Passion UA – Едуарда "zeRRoFIX" Петровського виникли суттєві проблеми з інтернетом, тому замість нього у якості стенд-іна (тимчасової заміни – ред.) довелося грати власнику команди.

Анонс заміни / Фото з Instagram

Олександр, або ж zina17, непогано влився в колектив і хлопцям навіть вдалося виграти першу мапу, якою був їх власний вибір – Ancient, що закінчився 13:6.

Справи пішли значно гірше на виборі суперників – карті Inferno й українська команда програла з доволі розгромним рахунком – 3:13.

Вирішальною ареною стала Anubis, де в запеклій боротьбі Passion UA все ж вдалося здобути перемогу в такому незвичному складі – на останній мапі 13:9, а в підсумку 2:1 у матчі.

Отож, дебют Зінченка в кіберспорті вдався на славу, адже окрім командної перемоги й сам Олександр виступив доволі непогано, за три мапи настрілявши 21 фраг (вбивство суперників – ред.).

Один з найяскравіших моментів у виконанні Зінченка: дивитися відео

Сумніваємось, що "Зіна" колись остаточно проміняє зелені газони на кіберспорт, однак тепер майбутній капітан збірної має вельми цікавий рядок у біографії.