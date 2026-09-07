Onimusha продала мільйон копій за один день: розробники звітують про результати

Японська компанія Capcom знову доводить свій статус лідера індустрії. Нова гра Onimusha: Way of the Sword продемонструвала приголомшливий старт, розійшовшись накладом у понад 1 мільйон копій лише за перші 24 години після офіційного релізу.

Повернення легендарного самурая через двадцять років

Цей реліз став першою повноцінною частиною франшизи за останні двадцять років, пише VGC. Головним героєм гри став легендарний майстер меча Міямото Мусасі, образ якого розробники відтворили завдяки зовнішності покійного актора Тосіро Міфуне. Сюжет переносить гравців у похмуру фентезійну версію Кіото періоду Едо, де герою доводиться протистояти демонам та іншим надприродним загрозам.

Завдяки стрімкому старту нова гра вже наблизилася до історичного рекорду серії. Продажі за першу добу дозволили подолати половину шляху до результату найуспішнішої частини франшизи, якою залишається Onimusha 2: Samurai's Destiny, що вийшла у 2002 році з показником у 2,1 мільйона проданих копій.

Конвеєр хітів від японського гіганта

Для компанії Capcom цей успіх став продовженням тривалої серії тріумфів:

На початку цього року розробники випустили абсолютно новий проєкт Pragmata , який розійшовся накладом у 2 мільйони копій лише за перші два дні.

, який розійшовся накладом у 2 мільйони копій лише за перші два дні. Крім того, у лютому гра Resident Evil Requiem встановила рекорд франшизи, коли її продажі перевищили 5 мільйонів копій за перший тиждень після релізу.

Такі результати позитивно вплинули на фінансову звітність за перший квартал поточного фінансового року, що тривав з 1 квітня по 30 червня 2026 року. Зростання доходів та прибутку забезпечили як нові успішні релізи, так і постійний попит на старі ігри з каталогу завдяки регулярним знижкам.

Секрет успіху в командній роботі

Керівництво компанії пояснює таку стабільність зміною внутрішніх підходів до створення ігор. Президент та операційний директор Capcom Харухіро Цудзімото переконаний, що відмова від концепції одноосібних авторів на користь командної розробки врятувала їхні провідні франшизи від занепаду.

У гейм-індустрії, коли проєкт стає серією, він часто починає сильно залежати від конкретного розробника,

– прокоментував президент та операційний директор Capcom Харухіро Цудзімото.

Він також додав, що у випадку відсутності цього творця наступна частина просто не вийде, а весь напрямок серії залежатиме від ідей однієї людини. Саме командний підхід дозволив японській компанії забезпечити тривалу життєздатність своїх головних брендів та випускати хіти один за одним.